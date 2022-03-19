Комендантский час в Запорожье: как будет работать железнодорожный вокзал

Из-за введения в Запорожье длительного комендантского часа "Укрзализныця" вынуждена прекратить пассажирские перевозки из и в город.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на официальный Telegram-канал перевозчика .

Во время комендантского часа запорожский вокзал будет закрыт, а высадка и посадка пассажиров в городе будут запрещены.

"Пока готовится к отправке последний на сегодня эвакуационный рейс №86 Днепр-Львов/Ковель в 16:05. Поезда возобновят движение по ст. Запорожье после комендантского часа", – добавили в "Укрзализныце".

В Запорожье вводят усиленный комендантский час. Она продлится с 16:00 19 марта до 06:00 21 марта.