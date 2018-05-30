"Укрзалізниця" отримає 7 тис. вантажних вагонів за кредит ЄБРР

УЗ створить спеціальну вагонну компанію

"Укрзалізниця" отримає 3,5 тис. вантажних вагонів за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у 2018 році та 3,5 тис. - у 2019. Загалом упродовж двох років років передбачено закупити 7 тис. вагонів, йдеться у повідомленні УЗ.

"Цей проект буде реалізовуватися шляхом створення спеціальної вагонної компанії, на баланс якої будуть передані вантажні вагони, придбані за кредитні кошти. Власниками вагонної компанії буде не лише "Укрзалізниця", а й банк, що інвестував у рухомий склад», - повідомив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

За його словами, за таких умов вагони зможуть працювати на ринку перевезень як приватний парк і заробляти значно більше від інвентарного парку.

"Для нас це будуть безпрецедентні умови роботи, коли ми зможемо встановлювати реальні тарифи на перевезення, що дозволить говорити про окупність рухомого складу та заробіток на ньому для інвесторів", - розповів Кравцов.

Також він додав, що для реалізації таких проектів УЗ вже проводить переговори з міжнародними компаніями, які працюють на американських і європейських ринках.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив вступ ПАТ "Укрзалізниця"до об'єднання юридичних осіб "Європейська Бізнес Асоціація".