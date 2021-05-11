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"Укрзализныця" получила в апреле 35 млн грн прибыли после года убытков, - Юрик

Новина українською → Киев, Вторник 11 мая 2021 15:40
"Укрзализныця" получила в апреле 35 млн грн прибыли после года убытков, - Юрик Фото: "Укрзализныця "(Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

И.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик сообщил, что по результатам апреля компания вышла на прибыльную деятельность, получив 35 млн грн. После начала коронакризиса прибыль была получена впервые за год.

Об этом Юрик написал в Facebook.

"К сожалению, кризисные явления в мировой и украинской экономике, которые начались в марте прошлого года, пандемия коронавируса и сокращения объемов перевозок длительное время сдерживали развитие Укрзализныци, однако мы сломали эту негативную тенденцию", - сказал Юрик.

Он отметил, что такой результат был достигнут благодаря внедрению оперативного антикризисного плана и, что важно, без поднятия грузовых тарифов или уменьшения налогового бремени на компанию. При этом в 2020 году Укрзализныця осталась одним из крупнейших и самых добросовестных налогоплательщиков и перечислила в бюджеты всех уровней и фонды более 25 млрд грн.

&quot;Укрзализныця&quot; получила в апреле 35 млн грн прибыли после года убытков, - Юрик

"Наша компания и впредь будет прилагать все усилия для максимизации доходных поступлений, развития грузового бизнеса, роста привлекательности и сервиса пассажирских перевозок, повышая приоритизацию и эффективность расходов", - заявил Юрик.

Напомним, ранее Юрик анонсировал обновление 1200 км путей "Укрзализныци" уже в этом году.

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