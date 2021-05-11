"Укрзалізниця" отримала у квітні 35 млн грн прибутку після року збитків, - Юрик

В.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик повідомив, що за результатами квітня компанія вийшла на прибуткову діяльність, отримавши 35 млн грн. Після початку коронакризи прибуток був отриманий вперше за рік.

"На жаль, кризові явища у світовій та українській економіці, що почались в березні минулого року, пандемія коронавірусу та скорочення обсягів перевезень тривалий час стримували розвиток Укрзалізниці, проте ми зламали цю негативну тенденцію", - сказав Юрик.

Він зазначив, що такого результату було досягнуто завдяки впровадженню оперативного антикризового плану і, що важливо, без підняття вантажних тарифів чи зменшення податкового тягаря на компанію. При цьому у 2020 році Укрзалізниця залишилась одним із найбільших і найсумлінніших платників податків і перерахувала до бюджетів усіх рівнів та фондів понад 25 млрд грн.

"Наша компанія й надалі докладатиме всіх зусиль для максимізації дохідних надходжень, розвитку вантажного бізнесу, росту привабливості й сервісу пасажирських перевезень, підвищуючи пріоритизацію й ефективність видатків", - заявив Юрик.