"Укрзализныця" планирует инвестировать 1,7 миллиарда гривен в инфраструктуру

По данным УЗ, в январе показатель EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений) увеличился в рекордные 5 раз, до 2,6 млрд грн по сравнению с прошлым годом.

“Наша ключевая задача до конца 2021 года - стабилизировать финансовую ситуацию в ключевых государственных компаниях и предприятиях. В частности, и в УЗ, где ситуация на первое полугодие 2021 года была критической”, - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, вывести компанию в прибыль удалось благодаря внедрению возможности закупать электроэнергию напрямую у производителя, оптимизации тарифов на грузовые перевозки и оперативной реакции на запросы рынка.

В этом году УЗ планирует получить 1,7 млрд грн чистой прибыли. За эти деньги компания проведет масштабную модернизацию инфраструктуры. В частности, в этом году готовятся электрифицировать 100 км маршрутов, обновить 750 км путей, построить 1 500 грузовых вагонов, а также закупить не менее 100 пассажирских вагонов.

"Системные реформы дают результаты на ключевых государственных предприятиях отрасли - УЗ, Борисполе, ГП МТП "Южный", которым меньше чем через год удалось стабилизировать финансовое состояние", - добавил Кубраков.