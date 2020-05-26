"Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые направления: сервис покупки не работает

Билеты можно купить по 5 направлениям
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые направления по Украине. Билеты можно купить по 5 направлениям.
Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Через несколько минут Криклий удалил сообщение.
В удаленной публикации говорилось, что через онлайн-сервисы можно приобрести билеты на 5 поездов Интерсити+. РБК-Украина проверило эту информацию и оказалось, что сервисы покупки не работают.
В частности, когда пользователь переходит на официальный сервис покупки с сайта "Укрзализныци", всплывает такое окно:
Министр инфраструктуры предлагал покупать гражданам билеты по следующим направлениям:
Фото: удаленная публикация Владислава Криклия в Telegram-канале (https://t.me/vladyslavkryklii)
Уже через полчаса глава МИУ снова опубликовал идентичное сообщение.
При этом сервисы покупки билетов все еще не работают.
Напомним, ранее Криклий заявил, что железнодорожное сообщение в Украине запустят уже на этой неделе, хотя Кабмин принял решение о возобновлении работы с 1 июня.
Также РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" представила план восстановления пригородного сообщения, который планируется в два этапа.
Автор: Максим Зайченко