"Укрзализныця" обновила станцию "Татаров-Буковель"

"Платформа может принимать поезда, в составе которых 12 вагонов (ранее – до 6 вагонов). На платформе установлено современное LED-освещение. Проведен ремонт фасада здания остановочного пункта, зала ожидания и железнодорожных касс", - рассказывает национальный перевозчик.

В настоящее время работы продолжаются на привокзальной территории.

Изменения являются частью плана трансформации станции по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

"Станция Татаров и ее железнодорожный вокзал является памятником архитектуры, возведенным в 1894 году. В 2021 году новым руководством АО "Укрзализныця" было принято решение в рамках программы президента провести реновацию этой станции", - говорят в Укрзализныце.

Историческое название "Татаров" на вокзальном фасаде обещают сберечь.

Кроме того, Укрзализныця анонсировала запуск "Буковельского экспресса" уже до конца года. Он будет ходить по маршруту "Львов - Татаров-Буковель - Ворохта".

"На маршруте будет использоваться новый дизель-поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКР-3. Он имеет современные элементы интерьера и экстерьера, приспособлен для перевозки маломобильных групп населения", - говорится в сообщении.

"Буковельский экспресс" сможет перевозить 170 пассажиров и развивать скорость до 140 км/ч.