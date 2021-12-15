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"Укрзализныця" обновила станцию "Татаров-Буковель"

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Прикарпатье, Среда 15 декабря 2021 10:32
"Укрзализныця" обновила станцию "Татаров-Буковель" Фото: УЗ обновила станцию "Татаров-Буковель" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Станция "Татаров-Буковель", ближайшая к популярному курорту, отныне будет принимать вдвое больше пассажиров. Платформу железнодорожной станции продлили со 180 до 324 метров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ

"Платформа может принимать поезда, в составе которых 12 вагонов (ранее – до 6 вагонов). На платформе установлено современное LED-освещение. Проведен ремонт фасада здания остановочного пункта, зала ожидания и железнодорожных касс", - рассказывает национальный перевозчик.

В настоящее время работы продолжаются на привокзальной территории.

Изменения являются частью плана трансформации станции по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

"Станция Татаров и ее железнодорожный вокзал является памятником архитектуры, возведенным в 1894 году. В 2021 году новым руководством АО "Укрзализныця" было принято решение в рамках программы президента провести реновацию этой станции", - говорят в Укрзализныце.

Историческое название "Татаров" на вокзальном фасаде обещают сберечь.

Кроме того, Укрзализныця анонсировала запуск "Буковельского экспресса" уже до конца года. Он будет ходить по маршруту "Львов - Татаров-Буковель - Ворохта".

"На маршруте будет использоваться новый дизель-поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКР-3. Он имеет современные элементы интерьера и экстерьера, приспособлен для перевозки маломобильных групп населения", - говорится в сообщении.

"Буковельский экспресс" сможет перевозить 170 пассажиров и развивать скорость до 140 км/ч.

Напомним, в ноябре президент Владимир Зеленский озвучил план реформирования железнодорожных перевозок по программе "Большая стройка". Речь идет о закупке 500 новых спальных вагонов украинского производства, запуске City Express в Киеве, Харькове и Днепре, электрификации путей и многом другом.

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