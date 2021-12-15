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"Укрзалізниця" оновила станцію "Татарів-Буковель"

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Прикарпаття, Середа 15 грудня 2021 10:32
"Укрзалізниця" оновила станцію "Татарів-Буковель" Фото: УЗ поновила станцію "Татарів-Буковель" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Станція "Татарів-Буковель", що є найближчою до популярного курорту, відтепер прийматиме вдвічі більше пасажирів. Платформу залізничної станції збільшили із 180 до 324 метрів,

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УЗ.

"Платформа може приймати поїзди, у складі яких 12 вагонів (раніше - до 6 вагонів). На платформі встановлено сучасне LED-освітлення. Проведено ремонт фасаду будівлі зупинкового пункту, залу очікування й залізничних кас", - розповідає національний перевізник.

Наразі роботи тривають на привокзальній території.

Зміни є частиною плану трансформації станції за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Станція Татарів та її залізничний вокзал є пам’яткою архітектури, яка була зведена у 1894 році. У 2021 році новим керівництвом АТ "Укрзалізниця" ухвалено рішення у рамках програми президента провести реновацію цієї станції", - кажуть в Укрзалізниці.

Історичну назву "Татарів" на вокзальному фасаді обіцяють зберегти.

Крім того, Укрзалізниця анонсувала запуск "Буковельського експресу" вже до кінця року. Він ходитиме за маршрутом "Львів - Татарів-Буковель - Ворохта".

"На маршруті використовуватиметься новий дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3. Він має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру, пристосований для перевезення маломобільних груп населення", - йдеться в повідомленні.

"Буковельський експрес" зможе перевозити 170 пасажирів та розвивати швидкість до 140 км/год.

Нагадаємо, у листопаді президент Володимир Зеленський озвучив план реформування залізничних перевезень за програмою "Велике будівництво". Йдеться про закупівлю 500 нових спальних вагонів українського виробництва, запуск City Express у Києві, Харкові та Дніпрі, електрифікацію колій та багато іншого.

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