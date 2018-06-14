"Укрзализныця" назначила 7 дополнительных поездов ко Дню Конституции

Также назначены дополнительные рейсы для поездов

По случаю Дня Конституции Украины Публичное акционерное общество "Укрзализныця" назначило 7 дополнительных поездов. В течение выходных дней: 28 июня - 1 июля будет совершено более 44 дополнительных рейсов, говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Как сообщается, также назначены дополнительные рейсы для поездов.

1. Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 08:03, прибытие во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в столицу в 21:46.

2. Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 25 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 07:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

3. Поезд № 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 06:06 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.

4. Поезд № 162/161 Николаев - Киев осуществит рейс 2 июля. Отправление из Николаева в 21:37 и прибытие в Киев в 13:14.

5. Поезд № 179 Киев - Днепр отправится в рейс 1 июля. Отправление из Киева в 08:50 и прибытие в Днепр в 13:14. В обратном направлении поезд отправится в 14:46 и прибудет в Киев в 22:28.

6. Поезд № 780/779 Винница - Сумы будет курсировать 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля. Отправление из Винницы в 13:43, прибытие в сумы в 21:33. В обратном направлении отправление в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08.

7. Поезд № 168 Львов - Одесса осуществит рейсы 27, 29 июня и 1 июля. Отправление из Львова в 09:15 и прибытие в Одессу в 20:28. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:04 и прибывать во Львов в 21:05.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" открыла продажу на 36 дополнительных поездов в наиболее популярных направлениях.