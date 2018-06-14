"Укрзалізниця" призначила 7 додаткових поїздів до Дня Конституції

Також призначені додаткові рейси для графікових поїздів

З нагоди Дня Конституції України Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" призначила 7 додаткових поїздів. Упродовж вихідних днів: 28 червня - 1 липня буде здійснено більше 44 додаткових рейсів, йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

Як повідомляється, також призначені додаткові рейси для графікових поїздів.

1. Поїзд № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 08:03, прибуття до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дати о 11:58 та прибуватиме до столиці о 21:46.

2. Поїзд № 197/198 Київ - Ковель вирушить у рейси 25 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

3. Поїзд № 177 Київ - Хмельницький курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 06:06 та прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 та прибуття до Києва о 20:43.

4. Поїзд № 162/161 Миколаїв - Київ здійснить рейс 2 липня. Відправлення з Миколаєва о 21:37 та прибуття до Києва о 13:14.

5. Поїзд № 179 Київ - Дніпро вирушить у рейс 1 липня. Відправлення з Києва о 08:50 та прибуття до Дніпра о 13:14. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 14:46 та прибуде до Києва о 22:28.

6. Поїзд № 780/779 Вінниця - Суми курсуватиме 27, 28, 29, 30 червня, 1, 2 липня. Відправлення з Вінниці о 13:43, прибуття до Сум о 21:33. У зворотному напрямку відправлення о 05:30 та прибуття до Вінниці о 13:08.

7. Поїзд № 168 Львів - Одеса здійснить рейси 27, 29 червня та 1 липня. Відправлення зі Львова о 09:15 та прибуття до Одеси о 20:28. З Одеси поїзд вирушатиме о 10:04 та прибуватиме до Львова о 21:05.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відкрила продаж на 36 додаткових поїздів у найбільш популярних напрямках.