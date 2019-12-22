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"Укрзализныця" накопила миллиарды долгов перед кредиторами, - аналитика

Новости » Инфраструктура     22.12.2019 - 15:06
"Укрзализныця" накопила миллиарды долгов перед кредиторами, - аналитика
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

УЗ стала должником перед иностранными финучреждениями и контрагентами

"Укрзализныця" (УЗ) накопила многомиллиардные долги перед украинскими и иностранными финучреждениями и контрагентами, обеспечивающими текущую деятельность предприятия. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью "Железный аргумент" на "Зеркале недели".

Как отмечается в материале, согласно сводным передаточным актам УЗ от 6 августа 2015 года, общий размер кредитной задолженности предприятий железнодорожного транспорта составляет более 17,553 млрд грн, из которых долги ГП "Донецкая железная дорога" — почти 3,578 млрд грн.

В 2016 году большинство кредиторов "Донецкой железной дороги" подали в суды иски о признании ПАО "Укрзализныця" правопреемником предприятия и взыскании долга, пишет автор. После первых выигранных кредиторами судов УЗ отказалась признавать тот факт, что долги ГП "Донецкая железная дорога" перешли ей "по наследству", отмечается в материале.

"Реформирование судебной системы и формирование нового состава Верховного суда, куда пришли не только профессиональные судьи, но и авторитетные и известные в Украине юристы-ученые и адвокаты, возродили надежды кредиторов на справедливое урегулирование патовой ситуации", - говорится в статье.

Так, пишет автор, в деле № 812/1149/16 Верховный суд выразил позицию, что информация из Единого государственного реестра юридических лиц о том, что ПАО "Укрзализныця" является правопреемником ГП "Донецкая железная дорога", считается достаточной для подтверждения такого факта.

Рассмотрение дела Большой палатой Верховного суда состоится 24 декабря 2019 г.

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