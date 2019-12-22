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"Укрзалізниця" накопичила мільярди боргів перед кредиторами, - аналітика

Новини » Інфраструктура     22.12.2019 - 15:06
"Укрзалізниця" накопичила мільярди боргів перед кредиторами, - аналітика
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

УЗ стала боржником перед іноземними банками та контрагентами

"Укрзалізниця" (УЗ) накопичила багатомільярдні борги перед українськими і іноземними банками та контрагентами, що забезпечують поточну діяльність підприємства. Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю "Залізний аргумент" на "Дзеркалі тижня".

Як зазначається в матеріалі, згідно зі зведеними передавальними актами УЗ від 6 серпня 2015 року, загальний розмір кредитної заборгованості підприємств залізничного транспорту складає більше 17,553 млрд грн, з яких борги ДП "Донецька залізниця" — майже 3,578 млрд грн.

В 2016 році більшість кредиторів "Донецької залізниці" подали в суди позови про визнання ПАТ "Укрзалізниця" правонаступником підприємства та стягнення боргу, пише автор. Після перших виграних кредиторами судів УЗ відмовилася визнавати той факт, що борги ДП "Донецька залізниця" перейшли їй "у спадок", наголошується в матеріалі.

"Реформування судової системи і формування нового складу Верховного суду, куди прийшли не тільки професійні судді, але й авторитетні і знані в Україні юристи-вчені та адвокати, відродили надії кредиторів на справедливе врегулювання патової ситуації", - йдеться в статті.

Так, пише автор, у справі № 812/1149/16 Верховний суд висловив позицію, що інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб про те, що ПАТ "Укрзалізниця" є правонаступником ДП "Донецька залізниця", вважається достатньою для підтвердження такого факту.

Розгляд справи Великою палатою Верховного суду відбудеться 24 грудня 2019 р.

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