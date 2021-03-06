"Укрзализныце" нужна программа реформ, набсовет на нее бессилен, - нардеп

Об этом заявил народный депутат Константин Бондарев , комментируя заседание временные следственной комиссии по расследованию ситуации в "Укрзализныце" в 2017-2020 годах.

По словам нардепа, никакой информации от наблюдательного совета относительно конкретного плана реформ депутаты не получили.

"У нас был вопрос - "Почему за последние хотя бы два года вообще не было реализовано никакого плана реформ?" К сожалению, на это мы ответа не получили. Но мы четко увидели, что нет профессионального уровня, опыта, а также идей. Эти люди - гастарбайтеры, они пришли туда, чтобы крышевать именно коррупционные вещи", - подчеркнул депутат.

Парламентарий также акцентировал на том, что вместо сокращения расходов и реформирования компании члены наблюдательного совета предлагают лишь очередное повышение тарифов для бизнеса.

"Я утверждаю, что надо снижать расходы. А тариф для украинского бизнеса также надо снижать. Потому что наш производитель должен быть конкурентным на внешних рынках", - заявил он.