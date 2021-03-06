"Укрзализныце" нужна программа реформ, набсовет на нее бессилен, - нардеп
Наблюдательный совет "Укрзализныци" не имеет профессионального уровня для управления компании.
Об этом заявил народный депутат Константин Бондарев, комментируя заседание временные следственной комиссии по расследованию ситуации в "Укрзализныце" в 2017-2020 годах.
По словам нардепа, никакой информации от наблюдательного совета относительно конкретного плана реформ депутаты не получили.
"У нас был вопрос - "Почему за последние хотя бы два года вообще не было реализовано никакого плана реформ?" К сожалению, на это мы ответа не получили. Но мы четко увидели, что нет профессионального уровня, опыта, а также идей. Эти люди - гастарбайтеры, они пришли туда, чтобы крышевать именно коррупционные вещи", - подчеркнул депутат.
Парламентарий также акцентировал на том, что вместо сокращения расходов и реформирования компании члены наблюдательного совета предлагают лишь очередное повышение тарифов для бизнеса.
"Я утверждаю, что надо снижать расходы. А тариф для украинского бизнеса также надо снижать. Потому что наш производитель должен быть конкурентным на внешних рынках", - заявил он.
Напомним, Временная следственная комиссия по расследованию ситуации в "Укрзализныце" была создана в конце января 2020 года, инициировано ее создании еще в мае 2020 года.
В пояснительной записке к проекту постановления речь шла об анализе ситуации с худшими показателями производственной деятельности со дня провозглашения независимости Украины.
Среди основных ответственных в такой ситуации значился нынешний председатель Наблюдательного совета Шевки Аджунер и экс-глава компании Евгений Кравцов.