ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Укрзалізниці" потрібна програма реформ, наглядова рада на неї неспроможна, - нардеп

Новость на русском → Київ, Субота 06 березня 2021 14:05
"Укрзалізниці" потрібна програма реформ, наглядова рада на неї неспроможна, - нардеп Фото: "Укрзалізниці" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Наглядова рада "Укрзалізниці" не має фахового рівня для управління компанії.

Про це заявив народний депутат Костянтин Бондарєв, коментуючи засідання тимчасові слідчої комісії з розслідування ситуації в "Укрзалізниці" у 2017-2020 роках.

За словами нардепа, жодної інформації від наглядової ради щодо конкретного плану реформ депутати не отримали.

"В нас було запитання - "Чому за останні хоча б два роки взагалі не було реалізовано ніякого плану реформ?" На жаль, на це ми відповіді не отримали. Але ми чітко побачили, що немає фахового рівня, досвіду, а також ідей. Ці люди - заробітчани, вони прийшли туди, щоб кришувати саме корупційні речі", - підкреслив депутат.

Парламентар закцентував також на тому, що замість скорочення видатків та реформування компанії члени наглядової ради пропонують лише чергове підвищення тарифів для бізнесу.

"Я стверджую, що треба знижувати видатки. А тариф для українського бізнесу також треба знижувати. Тому що наш виробник повинен бути конкурентним на зовнішніх ринках", - заявив він.

Нагадаємо, Тимчасове слідча комісія з розслідування ситуації в "Укрзалізниці" булі створена у кінці січня 2020 року, ініційовано її створення ще у травні 2020 року.

У пояснювальній записці до проекту постанови мова йшла про аналіз ситуації з найгіршими показниками виробничої діяльності з дня проголошення незалежності України.

Серед основних відповідальних у такій ситуації значився нинішній голова Наглядової ради Шевкі Аджунер та екс-голова компанії Євген Кравцов.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Транспорт Укрзалізниця реформи
NEWS
Під загрозою локдауну. "Червона зона" розширюється, школи йдуть в онлайн: ситуація в Україні
Під загрозою локдауну. "Червона зона" розширюється, школи йдуть в онлайн: ситуація в Україні
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"