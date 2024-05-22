"Укрзалізниця" завдала собі збитків на 300 млн грн, скасувавши аукціони з продажу брухту, - експерт

"Це дуже дивне рішення УЗ. Аукціони були проведені, переможці визначені, застави внесені. Більш того, металурги були готові купити цей брухт не дивлячись на те, що різниця між цінами цих аукціонів та поточними цінами на ринку складає від 600 до 1600 грн/т, залежно від виду брухту. Але керівництво "Укрзалізниці" йде на скасування цих аукціонів, в результаті чого бюджет воюючої країни не отримує близько 300 млн грн", - сказав він.

Експерт висловив сумніви, що споживачі підуть на такі невигідні умови, якщо навіть УЗ знов захоче їх провести.

"Цінова кон'юнктура ринку така, що якщо "Укрзалізниця" вирішить виставити ці лоти на продаж знов, то вона недоотримає близько 40 млн грн… Позиція УЗ по брухту дивує. Її складські площі заповнені брухтом, його продажі призупинені, додаткового доходу немає. Але споживачі були готові забрати цю "заморожену" сировину, оскільки не бачили перспектив із відновлення продажів брухту УЗ", - підкреслив експерт.

За його словами, за процедурою аукціону, покупці ще 2,5 роки тому сплатили страхові платежі (десятки мільйонів гривень), а з початку цього року УЗ ніяк не реагувала на підписання контактів. Дійсно, є питання до Прозорро, чому в УЗ немає жодних зобов'язань, це підриває довіру. Однак, головна проблема все ж таки в "Укрзалізниці".

Саме вона робить так, щоб відвантаження сировини, за оптимістичною, оцінкою складало 4-6 місяців. Це дуже довго: постійно зростають витрати на логістику, переробку брухту, енергоресурси. Процедуру потрібно спрощувати, в УЗ мають з'явитися обов'язки перед покупцями.

У травні 2024 року "Укрзалізниця" скасувала низку аукціонів з продажу металобрухту, що були проведені на початку лютого 2022, але були заморожені із початком вторгнення російських військ, зокрема, через нібито звернення переможців щодо їх відміни. Об'єднання підприємств "Укрметалургпром", яке є повноважним представником підприємств гірничо-металургійного комплексу України, спростувало інформацію, що нібито метзаводи зверталися до "Укрзалізниця" щодо скасування цих аукціонів.

Олександр Каленков, президент "Укрметалургпрому", назвав рішення УЗ антидержавницьким: "Парадоксальна ситуація: потреба металургів у брухті зростає, "Укрзалізниця" може мати додатковий дохід, але приймає антидержавне рішення по скасуванню вже проведених аукціонів. Кінцеві споживачі брухту – українські металурги – готові купляти сировину в УЗ, вона нам потрібна для збільшення обсягів виробництва продукції".