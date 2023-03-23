"Укрзалізниця" запускає потяг Львів-Краматорськ: графік руху

"Після успішного досвіду "Поїзда єднання" "Укрзалізниця" запускає поїзд №104/103 Львів - Краматорськ", - йдеться в повідомленні.

Як він курсуватиме

За інформацією перевізника, рейс відправлятиметься зі Львова з 8 квітня через день о 18:35 і прибуватиме в Краматорськ о 15:06.

У зворотному напрямку, з Краматорська, поїзд вирушатиме з 9 квітня через день о 15:55 і прибуватиме до Львова об 11:51.

У прес-службі додають, що квитки на поїзд уже доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, у чат-боті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що УЗ відновлює рух регіонального експреса "Харків - Суми - Конотоп".

Додамо, що УЗ призначила новий поїзд з Сумської області до Тернополя, який курсуватиме через Київ.

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