Компанія "Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди після кібератаки. Наразі вже доступні певні функції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
"Сайт і застосунок УЗ вдалося відновити за 89 годин нонстоп роботи після безпрецедентної атаки на ключові операційні системи залізниці", - йдеться у повідомленні.
Наразі відомо, що на першому етапі буде працювати лише базовий функціонал, а саме: продаж та повернення квитків на всі напрямки "глибиною" 20 діб.
В УЗ наголосили, що внаслідок кібератаки - витоку жодної сенситивної інформації не допущено.
"Залізничники, фахівці кібердепартаменту СБУ, CERT-UA при Держспецзв’язку та інші партнери працюють над відновленням усіх інших сервісів, насамперед клієнтських", - додали в компанії.
Також в "Укрзалізниці" поінформували, що вокзали та каси продовжують працювати у посиленому режимі по всій країні. Зокрема, для підстраховки. Поїзди у свою чергу, як і в попередні, курсують за розкладом.
Нагадаємо, у неділю 23 березня стало відомо, що в зранку "Укрзалізниці" стався технічний збій, що призвело до неможливості купити квитки на потяги онлайн.
Крім того, через сейчас не працювали онлайн-сервіси замовлення послуг та довідкові послуги. Причиною стала кібератака.
Детальніше про наслідки кібератаки на УЗ - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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