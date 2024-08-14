"Укрзалізниця" потребує ефективного керівництва, а не постійного підвищення тарифів, – експерт

"Я би задала би питання про ефективність роботи керівництва. Тому що чергове латання дірок за рахунок підняття тарифів для промисловців і білого бізнесу, які страждають найбільше – то це для мене свідчення неефективної роботи", - підкреслила Колесникова.

За її словами, передусім "Укрзалізниця" повинна надати економічне обгрунтування тарифних змін – адже мова про «зближення класів» вантажів, про яке говорить керівництво вантажного монополіста, взагалі не може йти.

"Що взагалі таке зближення класів? Один використав логістику на 10%, а інший використав її на 110%, а платити ми мусимо однаково? Це зовсім не економічно обґрунтовано. Тому ми залишаємося повністю на своїй позиції: УЗ має перерахувати тарифи, тому що вони завищені для промисловості", - акцентувала експерт.

Вона також зауважила: залізниці потрібно ефективно управляти своїми ресурсами та запроваджувати реформи, щоб зробити діяльність компанії прозорою, та ліквідувати корупцію.

"Якби вони робили потрібні реформи, не було би дивних закупівель або необґрунтованих абсолютно витрат, які у них є. І тоді це була б ефективна робота. Натомість зараз виглядає, що їхня ефективна робота ведеться виключно за рахунок підвищення тарифів тим, хто і так платить більше, ніж це обґрунтовано", - каже Колеснікова.

Як відомо, залізничний монополіст від початку року демонструє рекордні обсяги перевезень, і прозвітував про отримання за перше півріччя 3,1 млрд грн прибутку. Але на кінець року, як заявив голова УЗ Євген Лященко, у компанії буде збиток у розмірі 2,7 млрд грн. Звідки він візьметься, керівництво не пояснює, але вже ініціює підвищення тарифів на вантажні перевезення.

Натомість Європейська бізнес асоціація заявила, що "Укрзалізниця" має зосередитися на пошуку внутрішніх резервів та скоротити операційні витрати, а не перекладати свої фінансові проблеми на бізнес.