UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Укрзалізниця" отримала від Британії обладнання для швидкого відновлення інфраструктури

Фото: "Укрзалізниця" одержала чималу допомогу від британських колег (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Зарембо

"Укрзалізниця" отримала допомогу від британської залізничної компанії Network Rail Infrastructure Limited за сприяння Міністерства транспорту Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Йдеться про необхідне зараз обладнання для швидкого відновлення мостів та залізничної інфраструктури: 45 контейнерів з мостовою системою Acrow 700XS Rail, опорами, обшивкою тунелів, інструментами.

"Українські залізничники вже пройшли навчальний тренінг з роботи із системою Acrow 700XS Rail Bridge у січні", - зазначається у повідомленні.

Загалом залізничники отримають від британських колег допомоги на майже 10 млн фунтів стерлінгів.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" завершила останні формальності щодо перенесення термінів погашення єврооблігацій на загальну суму 895 млн доларів.

Крім того, ми писали, що "Укрзалізниця" змінила правила продажу квитків на міжнародні рейси для того, щоб унеможливити їх перепродаж.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця