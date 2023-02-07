"Укрзалізниця" отримала від Британії обладнання для швидкого відновлення інфраструктури

"Укрзалізниця" отримала допомогу від британської залізничної компанії Network Rail Infrastructure Limited за сприяння Міністерства транспорту Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал "Укрзалізниці".

Загалом залізничники отримають від британських колег допомоги на майже 10 млн фунтів стерлінгів.

"Українські залізничники вже пройшли навчальний тренінг з роботи із системою Acrow 700XS Rail Bridge у січні", - зазначається у повідомленні.

Йдеться про необхідне зараз обладнання для швидкого відновлення мостів та залізничної інфраструктури: 45 контейнерів з мостовою системою Acrow 700XS Rail, опорами, обшивкою тунелів, інструментами.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" завершила останні формальності щодо перенесення термінів погашення єврооблігацій на загальну суму 895 млн доларів.

Крім того, ми писали, що "Укрзалізниця" змінила правила продажу квитків на міжнародні рейси для того, щоб унеможливити їх перепродаж.

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