UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Укрзалізниця" отримала 10 тисяч тонн дизелю з турецького заводу STAR, що належить групі Socar

Фото: "Укрзалізниця" отримала 10 тисяч тонн дизелю з турецького заводу STAR
Автор: Олександр Мороз

У серпні компанія "Торговий дім Сокар Україна" виграла тендер державної компанії "Укрзалізниця" на постачання дизелю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Socar.

 

"Укрзалізниця" через "Прозорро" Маркет для постачання пального обрала "Торговий дім Сокар Україна", оскільки компанія надала найкращі умови.

 

Однією з важливих умов конкурсу було постачання пального напряму від заводу-постачальника.

Серед усіх учасників "Сокар Україна" подала на тендер найкращі умови і, відповідно, постачальником пального для "Укрзалізниці" став завод STAR в Туреччині, який належить групі Socar. Зазначається, що згідно умов контракту, "Укрзалізниця" отримала 10 тисяч тонн дизелю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяДизпаливо