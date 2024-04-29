Укрзалізниця може реалізовувати брухт, це залежить виключно від її бажання, - експерт

Укрзалізниця не продає металобрухт вже майже 9 місяців і виправдовує це тим, що ій потрібні якісь рішення від Кабінету міністрів. Але насправді, вона має всі необхідні механізми – відсутнє тільки бажання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову галузевої ради Федерації металургів України Олену Колесникову.

"Мали прийняти постанову Кабінету міністрів, яка нібито повинна була би вирішити це питання (з продажем брухту, - ред.). Хоча насправді, Укрзалізниця і сьогодні може продавати металобрухт. Їй нічого не заважає, окрім її власного бажання", - підкреслила Колеснікова.

Вона також зауважила, що українська металургія очікує продажів брухту від компанії, адже зараз, через брак сировини, підприємства не можуть додатково наростити обсяги виробництва, хоча мають для цього необхідні потужності.

"Для нас, металургів, звичайно, це було б сильним підкріпленням з боку наших партнерів. Адже ми вважаємо, що вони могли б стати нашими партнерами в цьому питанні і вирішити це достатньо оперативно. І для цього не потрібна постанова Кабінету міністрів, яку вони чекають", - наголосила експерт.

За оцінками учасників ринку, на складах підприємств УЗ зараз наявні до 120-150 тис. тонн металобрухту.

На поточний момент вартість цього обсягу металобрухту може складати 0,9-1,2 млрд грн, які недоотримує УЗ. Державний бюджет же недоотримав від реалізації брухту орієнтовно 200 млн грн.