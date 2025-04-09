"Укрзалізниця" має вести діалог з бізнесом, без нього вона припинить своє існування, - експерт

Діалог "Укрзалізниці" з бізнесом завжди був дуже поганий, хоча без бізнесу вона припинить своє існування. Тому вона має комунікувати з клієнтами, а також підвищувати свою ефективність – адже зараз кожне чергове підвищення просто з’їдається та розпиляється.

"Бізнес завжди просто ставили перед фактом: у нас закінчилися гроші, тому ми піднімаємо тарифи, а ви думайте самі. Це вкрай поганий варіант, тому що в цій ситуації ми не забезпечимо прозорість роботи компанії. Зараз, можливо, це об’єктивні обставини, адже йде війна. Але куди це підвищення йде? Тут нам ніхто нічого не каже. І це критична, найбільша проблема компанії — вона обіцяє, що ми підвищення скеруємо виключно на підвищення ефективності. А насправді воно просто з’їдається, розпиляється і дуже часто має корупційний дух", - зауважив Омелян.

Він висловив переконання, що просто підвищити вантажні тарифи не можна, адже це просто "покладе бізнес на лопатки". Тому будь-яке підвищення має бути прокомуніковане з бізнесом, поступовим, і обов’язково супроводжуватися покращенням ефективності роботи компанії.

"Підвищення має бути поступовим. І не просто тарифів, але й якості послуг. Бо коли в тебе вантаж перебуває тижнями, а інколи місяцями на шляху, який повинен займати максимум добу-дві-три, про яку ефективність бізнесу ми можемо говорити в цій ситуації? УЗ неконкурентоздатна через максимально повільні логістичні перевезення. От про цей момент взагалі ніхто нічого не говорить. Коли настає сезон урожаю, це завжди оголошення про неспроможність Укрзалізниці виконувати свої зобов’язання в рамках графіку. Тому я би дуже хотів, щоб новий керівник не боявся відкритого діалогу з бізнесом", - підкреслив Омелян.

Експерт підкреслив, що бізнес має бути почутий, і тарифні зміни мають бути з ним узгоджені, адже інакше вона може просто втратити ринок.

"Укрзалізниця" – це монополіст, і це дійсно краще, ніж перевозити продукцію автомобільним транспортом. З іншого боку, "Укрзалізниця" без клієнтів припинить своє існування. Свого часу залізниці були мегапопулярні у всьому світі, але коли вони були неконкурентними, коли не хотіли бути гнучкими, і вони втрачали ринок. Саме тому найулюбленішим транспортом перевезення в США зараз є вантажні автомобілі. Тому вихід простий: сформуйте нормальну політику і поясніть свої дії. Щоб бізнес міг планувати, а не шокуватися кожного місяця", - резюмував Омелян.

Як відомо, раніше "Укрзалізниця" ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту, які, за оцінками, сягнуть у 2024 році 25 млрд гривень.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод АрселорМіталл Кривий Ріг попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей. Також бізнес попередив про неминуче зростання цін на товари та послуги, яке ляже на плечі усіх українців.