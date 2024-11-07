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"Укрзалізниця" має переглянути тарифи на перевезення, щоб конкурувати з європейцями, - експерт

Фото: "Укрзалізниця" має переглянути тарифи на вантажні перевезення, щоб конкурувати з європейцями (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Якщо в Україні буде розширюватися мережа залізниць з європейським стандартом колії 1435 мм, а доступ до українського ринку отримають західні залізничні перевізники, ринок вантажних перевезень може суттєво зрости, але це може поставити питання про виживання "Укрзалізниці" в умовах жорсткої конкуренції.

Про це заявив директор компанії "Логістична майстерня" Віктор Барановський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Логіст вважає, що це станеться неминуче, навіть незважаючи на певний дефіцит українських вагонів, здатних рухатися євроколією. «Європа зайде до нас зі своїми вагонами, якщо ми дамо їм вантажі», - каже Барановський.

"Які шанси вижити в УЗ за нормальної конкуренції, коли зникнуть ці 85 мм різниці в колії? Приблизно такі самі як у "Укрпошти" проти "Нової пошти", - порівняв експерт. 

Раніше експерти ринку залізничних перевезень, обговорюючи питання підвищення вантажних тарифів, неодноразово висловлювали сумніви щодо конкурентоздатності УЗ.

"Схема роботи у компанії дуже проста: коли у них закінчуються гроші, вони йдуть до споживача, збирають "урожай" і закривають проблеми, які у них є. А що буде, коли вони будуть конкурувати з перевізниками із Євросоюзу, якщо це все об'єднається? Як "Укрзалізниця" готується до відкритої конкуренції?", - зазначав віце-президент Союзу хіміків України Ігор Гольченко.

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Укрзалізниця