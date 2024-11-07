"Укрзалізниця" має переглянути тарифи на перевезення, щоб конкурувати з європейцями, - експерт

Логіст вважає, що це станеться неминуче, навіть незважаючи на певний дефіцит українських вагонів, здатних рухатися євроколією. «Європа зайде до нас зі своїми вагонами, якщо ми дамо їм вантажі», - каже Барановський.

"Які шанси вижити в УЗ за нормальної конкуренції, коли зникнуть ці 85 мм різниці в колії? Приблизно такі самі як у "Укрпошти" проти "Нової пошти", - порівняв експерт.

Раніше експерти ринку залізничних перевезень, обговорюючи питання підвищення вантажних тарифів, неодноразово висловлювали сумніви щодо конкурентоздатності УЗ.

"Схема роботи у компанії дуже проста: коли у них закінчуються гроші, вони йдуть до споживача, збирають "урожай" і закривають проблеми, які у них є. А що буде, коли вони будуть конкурувати з перевізниками із Євросоюзу, якщо це все об'єднається? Як "Укрзалізниця" готується до відкритої конкуренції?", - зазначав віце-президент Союзу хіміків України Ігор Гольченко.