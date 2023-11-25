"Укрзалізниця" з допомогою USAID збудує євроколію від кордону з Польщею до Львова

"Одне з важливих завдань для збільшення експортної спроможності – модернізація та заміна шляхів, у разі потреби – будівництво нових. Підписання Меморандуму з USAID буде відчутно впливати на відновлення української економіки та сприятиме євроінтеграційним процесам загалом", - заявив віце-прем'єр-міністр з питань відновлення України Олександр Кубраков.

За його словами, важливо, що побудований шлях використовуватиметься не лише для вантажних, а й для пасажирських перевезень у напрямку країн Євросоюзу.

На ділянці від Мостиської до Львова планується збудувати євроколію завширшки 1435 мм.

"На шляху України до ЄС продовжуємо реалізацію інфраструктурних євроінтеграційних проектів. Разом із розвитком сухопутних переходів працюємо над продовженням колії 1435 мм углиб країни. Одна з найперспективніших ділянок – це ділянка Мостиська – Львів. Вона може служити для розвитку вантажних та пасажирських перевезень у напрямку країн ЄС", - зазначив голова правління УЗ Євген Лященко.

Що відомо про євроколію

Європейська або стандартна колія – це залізнична колія шириною 1435 мм. Вона умовно вважається світовим стандартом колії на залізничному транспорті. Приблизно 60% всіх залізниць світу використовують стандартну колію.

В Україні та інших країнах, де стандартом є колія ширша за європейську — 1520 мм, стандартну колію 1435 мм прийнято називати "вузькою". Але насправді вузькою вона не є, тому що використовується для магістральних залізниць значної протяжності та поводження рухомого складу з габаритами, масою та швидкостями, порівнянними з іншими ширококолійними дорогами.