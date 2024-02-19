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"Укрзалізниця" з 1 березня запустить новий потяг в Карпати

Понеділок 19 лютого 2024 16:12
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"Укрзалізниця" з 1 березня запустить новий потяг в Карпати Фото: "Укрзалізниця" з 1 березня запустить новий потяг в Карпати (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Компанія "Укрзалізниця" з 1 березня запустить потяг №203/204 Дніпро - Ворохта. Це пов'язано з можливим попитом на подорожі в гори під час весняних канікул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

"Вже скоро почнеться сезон весняних канікул в школах та дитячих садочках - тож, прогнозуємо попит на дитячий відпочинок у горах та призначаємо додатковий поїзд №203/204 Дніпро - Ворохта з 1 березня", - сказано в повідомленні.

Як розповіли у компанії, потяг з Дніпра буде відправлятись через день о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. В зворотному напрямку, з Ворохти він відправлятиметься з 2 березня через день о 16:26 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.

Окрім цього на цей та інші поїзди доступна можливість раннього бронювання групових поїздок: заявки приймаються за 35 діб до відправлення поїзда через спеціальний сервіс замовлень за посиланням.

"Квитки на поїзд вже доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-ботах та касах вокзалів", - розповіли у компанії.

Нові рейси поїздів

РБК-Україна писало про те, що у розкладі "Укрзалізниці" на 2024 рік передбачені 14 нових рейсів, з них 3 - міжнародні. Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордон, нові сполучення для регіонів.

Також повідомлялось, що "Укрзалізниця" запускає новий потяг під номером 295/296, який курсуватиме між Дніпром та Харковом й надасть нічну альтернативу подорожі між двома містами.

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Укрзалізниця Днипро Карпати потяг
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