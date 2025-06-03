"Укртютюн" прогнозує недоотримання бюджетом 140 млрд грн через неготовність еАкцизу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист асоціації до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, голови податкового комітету парламенту Данила Гетманцева, міністра фінансів Сергія Марченка та голови Державної податкової служби Руслана Кравченка.

Як відомо, асоціація представляє інтереси найбільших виробників тютюнових виробів на ринку України: ПрАТ "Філіп Морріс Україна", АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", ПрАТ "Тютюнова компанія B.A.T – Прилуки", ПзІІ "Імперіал Тобако Юкрейн" та ПрАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна".

За словами виробників, "стадія розробки програмного забезпечення Електронної системи досі не завершена і йде паралельно з тестуванням готових його елементів”. Повноцінний доступ до тестування планують надати лише у листопаді 2025 року - за два місяці до обов'язкового запуску.

Найбільшою проблемою є обмеженість тестового режиму. "Кількість унікальних ідентифікаторів, доступних у тестовому режимі, не перевищує 10 000 штук, у той час, як середня щоденна потреба у виробництві сягає понад 1,6 млн марок акцизного податку на одного виробника або імпортера. Програмне забезпечення Електронної системи за час обмеженого тестування не зможе пройти перевірку стабільності в умовах реального навантаження, що унеможливлює його повноцінне тестування", - зазначається у листі.

Іншою проблемою є обмежений час для інтеграції бізнесу з API (Application Programming Interface). В Асоціації наголошують, що повноцінну технічну документацію для API економічні оператори отримають не раніше листопада, після чого буде лише два місяці на тестування, навчання персоналу та запуск інтеграційного рішення.

"Це об'єктивно недостатній термін, враховуючи залучення як місцевих фабрик, так і закордонних фабрик, чия продукція імпортується в Україну. Робота в ручному режимі є неможливою - виробничі лінії мають високу швидкість (до 500 пачок на хвилину), що виключає затримки в обробці", - підкреслюють у зверненні.

Виробники попереджають про серйозні фінансові наслідки для держави. За їхніми словами, кожна доба «простою» тютюнової індустрії коштуватиме державному та місцевим бюджетам понад 400 млн грн.

Критичним моментом стане період між припиненням подання заявок на паперові марки акцизного податку (з 18 жовтня 2025 року) та запуском електронної системи. "У разі технічної або функціональної неготовності Електронної системи до повноцінної роботи, існує ризик фактичної зупинки індустрії через неможливість здійснювати виробництво з 1 січня 2026 року внаслідок відсутності марок акцизного податку", - підкреслюють у зверненні.

Асоціація також наголошує про затримки у прийнятті необхідних підзаконних актів. Кабінет міністрів мав ухвалити їх протягом шести місяців після прийняття закону, однак "станом на 1 лютого 2024 року жодного такого акта ухвалено не було". Перші документи з'явилися лише в жовтні 2024 року із затримкою понад 9 місяців.

Особливо проблемним виробники вважають положення про видалення з електронної системи всіх кабінетів та даних 31 грудня 2025 року, що означає необхідність одночасної повторної реєстрації всіх учасників ринку з 1 січня 2026 року.

"Укртютюн" пропонує "продовження функціонування програмного забезпечення Електронної системи у тестовому режимі до 1 січня 2027 року (зі збереженням обігу паперової акцизної марки на відповідний період) для уникнення ризиків недоотримання бюджетом понад 140 млрд податкових надходжень у наступному році".