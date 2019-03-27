"Укртрансгаз" переведет на летнее время все системы и приборы замера расхода газа

"Укртрансгаз" в ночь на 31 марта переведет на летнее время все системы и приборы замера расхода газа. Об этом компания сообщает на своей странице в Facebook.

Как отмечается в сообщении, контрактны часом для оформления актов приема-передачи природного газа в Украине с 31 марта будет считаться 07:00 утра по киевскому времени (04:00 утра всемирно координированного времени UTC).

В "Укртрансгазе" обращают на это внимание заказчиков услуг, которые задействованы в процессе добычи, поступления, транспортировки, распределения, купли-продажи и поставки природного газа.

"Просим прибегнуть ко всем необходимым действиям для синхронизации работы и с целью соблюдения условий внешнеэкономических контрактов, договоров купли-продажи, транспортировки, распределения и поставки природного газа", - говорится в сообщении.

Напомним, переход на зимнее и летнее время в Украине происходит согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Отметим, перевод часов в Украине происходит дважды: осенью - на зимнее время и весной - на летнее время. Согласно постановлению Кабмина, весной переводят стрелки часов на час позже, а осенью - на час раньше.