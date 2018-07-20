"Укртрансгаз" искусственно создал миллионные долги "Житомиргаза"

Компания "Укртрансгаз" неправомерно осуществила начисление с применением коэффициента 1,2 вместо 1

Оператор ГТС искусственно увеличил задолженность "Житомиргаза" за природный газ для производственно-технологических нужд. "Укртрансгаз" неправомерно применил к компании коэффициент компенсации вычисления объемов отобранного ресурса. Сумма сомнительно начисленного долга составляет 129 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Житомиргаз".

Компания "Укртрансгаз" неправомерно осуществила начисление с применением коэффициента 1,2 вместо 1. Это прямое нарушение условий договора на транспортировку газа, заключенного между Оператором ГТС и ПАО "Житомиргаз". Согласно его условиям, к небалансу, возникшему в пределах 5% от объема газа, отобранного из газотранспортной системы не должен применяться такой коэффициент.

Например, в январе 2017 года до ГРС ПАО "Житомиргаз" поступило 119 млн куб. м природного газа. Фактический объем ВТВ составляет 5,8 млн куб. м, что составляет 4,9% от объема газа, отобранного из газотранспортной системы. Однако, "Укртрансгаз" неправомерно применил коэффициент для вычисления объемов компенсации.

ПАО "Житомиргаз" считает правомерным применение коэффициента 1,2 только в том случае, если объем небаланса больше чем 5% от общего объема природного газа, который поступил к газораспределительной системы. Поэтому безосновательные односторонние действия оператора ГТС будут оспариваться в суде.

14 июня 2018 НКРЭКУ утвердила Временную методику расчета тарифов на распределение, исходя из объемов распределенного газа. В течение прошлого года ПАО "Житомиргаз" дважды проводило открытые слушания по пересмотру тарифа на услуги распределения газа. Призываем НКРЭКУ утвердить безубыточный тариф и компенсировать понесенные компанией убытки.