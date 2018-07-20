"Укртрансгаз" штучно створив мільйонні борги "Житомиргазу"

Компанія "Укртрансгаз" неправомірно здійснила нарахування з застосуванням коефіцієнту 1,2 замість 1

Оператор ГТС штучно збільшив заборгованість "Житомиргазу" за природний газ для виробничо-технологічних потреб. "Укртрансгаз" неправомірно застосував до компанії коефіцієнт компенсації обчислення обсягів відібраного ресурсу. Сума сумнівно нарахованого боргу становить 129 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Житомиргаз".

Компанія "Укртрансгаз" неправомірно здійснила нарахування з застосуванням коефіцієнту 1,2 замість 1. Це пряме порушення умов договору на транспортування газу, укладеного між Оператором ГТС та ПАТ "Житомиргаз". Відповідно до його умов, до небалансу, що виник у межах 5% від обсягу газу, відібраного з газотранспортної системи не повинен застосовуватися такий коефіцієнт.

Наприклад, в січні 2017 року до ГРС ПАТ "Житомиргаз" надійшло 119 млн куб. м природного газу. Фактичний обсяг ВТВ становить 5,8 млн куб. м, що складає 4,9% від обсягу газу, відібраного з газотранспортної системи. Однак, "Укртрансгаз" неправомірно застосував коефіцієнт для обчислення обсягів компенсації.

ПАТ "Житомиргаз" вважає правомірним застосування коефіцієнту 1,2 тільки в тому випадку, якщо обсяг небалансу є більшим ніж 5% від загального об’єму природного газу, який надійшов до газорозподільної системи. Тому безпідставні односторонні дії оператора ГТС будуть оскаржуватись в суді.

14 червня 2018 НКРЕКП затвердила Тимчасову методику розрахунку тарифів на розподіл, виходячи з обсягів розподіленого газу. Впродовж минулого року ПАТ "Житомиргаз" двічі проводило відкриті слухання щодо перегляду тарифу на послуги розподілу газу. Закликаємо НКРЕКП затвердити беззбитковий тариф і компенсувати понесені компанією збитки.