Укртрансбезопасность обнародовала результаты проверки

Каждый третий автобус не имеет права выходить на маршрут

Укртрансбезопасность осмотрела более 27 тыс. транспортных средств, среди которых были выявлены многочисленные нарушения. Об этом сообщает 5 канал.

Начиная с конца июля 2018 работники полиции и инспекторы проверили тысячи транспортных средств и выявили, что каждая третья машина, в которой перевозят пассажиров, не имеет права выходить на маршрут.

"Самые распространенные нарушения – это трещины лобового стекла, неработающие фонари и звуковые сигналы, отсутствие огнетушителей, непройденный техосмотр. Штрафы от 340 грн до 680 грн, зависит от вида нарушения", - сообщила инспектор управления патрульной полиции Татьяна Хрущ.

Напомним, ранее сообщалось что, в Польше в ДТП попал украинский автобус с туристами. Авария автобуса произошла вчера, 17 августа 2018 года, после полудня, автобус с туристами из Львова упал со склона и перевернулся. Три человека погибли и 51 человек госпитализирован.