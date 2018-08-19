Укртрансбезопасность обнародовала результаты проверки

Новости Общество 19.08.2018 - 00:31
Иллюстративное фото (flickr.com)
Иллюстративное фото (flickr.com)

Каждый третий автобус не имеет права выходить на маршрут

Укртрансбезопасность осмотрела более 27 тыс. транспортных средств, среди которых были выявлены многочисленные нарушения. Об этом сообщает 5 канал.

Начиная с конца июля 2018 работники полиции и инспекторы проверили тысячи транспортных средств и выявили, что каждая третья машина, в которой перевозят пассажиров, не имеет права выходить на маршрут.

"Самые распространенные нарушения – это трещины лобового стекла, неработающие фонари и звуковые сигналы, отсутствие огнетушителей, непройденный техосмотр. Штрафы от 340 грн до 680 грн, зависит от вида нарушения", - сообщила инспектор управления патрульной полиции Татьяна Хрущ.

Напомним, ранее сообщалось что, в Польше в ДТП попал украинский автобус с туристами. Авария автобуса произошла вчера, 17 августа 2018 года, после полудня, автобус с туристами из Львова упал со склона и перевернулся. Три человека погибли и 51 человек госпитализирован.

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Теги:  Служба безопасности Украины,  автобус,  проверка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС