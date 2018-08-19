Укртрансбезпека оприлюднила результати перевірки

Кожен третій автобус не має права виходити на маршрут

Укртрансбезпека оглянула понад 27 тис. транспортних засобів, серед яких було виявлено численні порушення. Про це повідомляє 5 канал.

Починаючи з кінця липня 2018 працівники поліції й інспектори перевірили тисячі транспортних засобів й виявили, що кожна третя автівка, якою перевозять пасажирів, не має права виходити на маршрут.

"Найпоширеніші порушення – це тріщини лобового скла, непрацюючі ліхтарі та звукові сигнали, відсутність вогнегасників, непройдений техогляд. Штрафи від 340 грн до 680 грн, залежить від виду порушення", - повідомила інспектор управління патрульної поліції Тетяна Хрущ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось що, у Польщі в ДТП потрапив український автобус з туристами. Аварія автобуса сталася вчора, 17 серпня 2018 року, після полудня, автобус з туристами зі Львова впав зі схилу і перекинувся. Три людини загинули і 51 людина госпіталізована.