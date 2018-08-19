Укртрансбезпека оприлюднила результати перевірки

Новини Суспільство 19.08.2018 - 00:31
Ілюстративне фото (flickr.com)
Ілюстративне фото (flickr.com)

Кожен третій автобус не має права виходити на маршрут

Укртрансбезпека оглянула понад 27 тис. транспортних засобів, серед яких було виявлено численні порушення. Про це повідомляє 5 канал.

Починаючи з кінця липня 2018 працівники поліції й інспектори перевірили тисячі транспортних засобів й виявили, що кожна третя автівка, якою перевозять пасажирів, не має права виходити на маршрут.

"Найпоширеніші порушення – це тріщини лобового скла, непрацюючі ліхтарі та звукові сигнали, відсутність вогнегасників, непройдений техогляд. Штрафи від 340 грн до 680 грн, залежить від виду порушення", - повідомила інспектор управління патрульної поліції Тетяна Хрущ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось що, у Польщі в ДТП потрапив український автобус з туристамиАварія автобуса сталася вчора, 17 серпня 2018 року, після полудня, автобус з туристами зі Львова впав зі схилу і перекинувся. Три людини загинули і 51 людина госпіталізована.

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Теги:  Служба безпеки України,  автобус,  проверка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС