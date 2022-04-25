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"Укртелеком" восстановил интернет-доступ в 90% населенных пунктов Киевской области

Новина українською →
Понедельник 25 апреля 2022 18:43
"Укртелеком" восстановил интернет-доступ в 90% населенных пунктов Киевской области Фото: "Укртелеком" восстановил доступ в 90% населенных пунктов Киевской области (ukrtelecom.ua)
Автор: Артем Горовенко

В освобожденных от врага населенных пунктах Киевской области специалисты АО "Укртелеком" продолжают устранять повреждения на своей телекоминфраструктуре, причиненные вторжением российских войск. Уже работают более 750 технологических площадок оператора, включительно с теми, что были повреждены из-за активных боевых действий в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Несмотря на ситуацию, все работы координируются с пиротехническими подразделениями ГСЧС, которые проводят разминирование освобожденных городов и сел.

Аварийно-восстановительные бригады "Укртелекома" проводили работы в различных населенных пунктах Киевской области, в частности наиболее пострадавших городах и районах Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Макарова, Иванкова и др.

Сейчас услуги интернет-доступа от "Укртелекома" доступны в 130 населенных пунктах, охваченных в области сетью оператора.

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