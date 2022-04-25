"Укртелеком" відновив інтернет-доступ у 90% населених пунктів Київської області
У звільнених від ворога населених пунктах Київської області фахівці АТ "Укртелеком" продовжують усувати пошкодження на своїй телекомінфраструктурі, завдані вторгненням російських військ. Вже працюють понад 750 технологічних майданчиків оператора, включно з тими, що були пошкоджені через активні бойові дії в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Зважаючи на ситуацію, всі роботи координуються з піротехнічними підрозділами ДСНС, які проводять розмінування звільнених міст і сіл.
Аварійно-відновлювальні бригади "Укртелекому" проводили роботи у різних населених пунктах Київської області, зокрема найбільш постраждалих містах та районах Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Макарова, Іванкова тощо.
Наразі послуги інтернет-доступу від "Укртелекому" доступні у 130 населених пунктах, охоплених в області мережею оператора.