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"Укртелеком" відновив інтернет-доступ у 90% населених пунктів Київської області

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Понеділок 25 квітня 2022 18:43
"Укртелеком" відновив інтернет-доступ у 90% населених пунктів Київської області Фото: "Укртелеком" відновив доступ у 90% населених пунктів Київської області (ukrtelecom.ua)
Автор: Артем Горовенко

У звільнених від ворога населених пунктах Київської області фахівці АТ "Укртелеком" продовжують усувати пошкодження на своїй телекомінфраструктурі, завдані вторгненням російських військ. Вже працюють понад 750 технологічних майданчиків оператора, включно з тими, що були пошкоджені через активні бойові дії в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зважаючи на ситуацію, всі роботи координуються з піротехнічними підрозділами ДСНС, які проводять розмінування звільнених міст і сіл.

Аварійно-відновлювальні бригади "Укртелекому" проводили роботи у різних населених пунктах Київської області, зокрема найбільш постраждалих містах та районах Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Макарова, Іванкова тощо.

Наразі послуги інтернет-доступу від "Укртелекому" доступні у 130 населених пунктах, охоплених в області мережею оператора.

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