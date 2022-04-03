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"Укртелеком" сообщил о проблемах с предоставлением услуг в нескольких областях

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Киев, Воскресенье 03 апреля 2022 17:35
"Укртелеком" сообщил о проблемах с предоставлением услуг в нескольких областях Фото: здание Укртелекома (wikimedia.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Телекоммуникационная компания "Укртелеком" сообщила о проблемах с предоставлением услуг в нескольких областях. Трудности возникли из-за боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Госспецсвязи.

"Из-за активных боевых действий и их последствий наблюдается существенное ухудшение географического уровня покрытия услугами", - приводит Госспецсвязь сообщение "Укртелекома".

Ухудшение покрытия услугами отмечено в следующих областях:

  • Запорожской - 59%;
  • Донецкой - 62%;
  • Черниговской - 68%;
  • Харьковской - 74%.

В компании отметили, что услуги предоставляются во всех областях, за исключением Луганской. При этом количество региональных узлов связи, которые на данный момент работают, находится на уровне 89%.

Напомним, ранее сообщалось о возобновлении работы "Укртелекома" во всех областях, кроме Луганской.

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