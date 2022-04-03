"Укртелеком" повідомив про проблеми з наданням послуг в декількох областях

Телекомунікаційна компанія "Укртелеком" повідомила про проблеми з наданням послуг в декількох областях. Труднощі виникли через бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Держспецзв'язку .

У компанії відзначили, що Послуги надаються у всіх областях, за винятком Луганської. При цьому кількість регіональних вузлів зв'язку, які на цей момент працюють, знаходиться на рівні 89%.

"Через активні бойові дії та їх наслідки спостерігається істотне погіршення географічного рівня покриття послугами", - наводить Держспецзв'язок повідомлення"Укртелекому".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про відновлення роботи "Укртелекому" у всіх областях, крім Луганської.

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