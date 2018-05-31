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"Укртелеком" с сентября прекратит предоставление устаревшей услуги "Прямой телефон"

НовостиОбщество    31.05.2018 - 22:17
Иллюстративное фото (volyn.ukrtelecom.ua)
Иллюстративное фото (volyn.ukrtelecom.ua)

Ранее этой услугой пользовались абоненты - юридические лица

Публичное акционерное общество (ПАО) "Укртелеком" с 1 сентября 2018 года прекращает предоставление устаревшей услуги связи по фиксированному телефону с помощью ручной коммутации - "Прямой телефон". Об этом говорится в официальном объявлении общества, опубликованном 31 мая 2018 года в издании "Урядовый курьер".

"С 1 сентября 2018 года ПАО "Укртелеком" прекращает предоставление устаревшей услуги связи по фиксированному телефону с помощью ручной коммутации - "Прямой телефон", которая потеряла свою актуальность и не пользуется спросом среди потребителей", - говорится в объявлении.

Подчеркивается, что ранее этой услугой пользовались абоненты - юридические лица.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров сообщил, что ведомство предложило Кабинету министров создать совместную группу по возвращению "Укртелекома" государству.

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Теги публикации: Укртелеком, Связь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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