"Укртелеком" с сентября прекратит предоставление устаревшей услуги "Прямой телефон"

Ранее этой услугой пользовались абоненты - юридические лица

Публичное акционерное общество (ПАО) "Укртелеком" с 1 сентября 2018 года прекращает предоставление устаревшей услуги связи по фиксированному телефону с помощью ручной коммутации - "Прямой телефон". Об этом говорится в официальном объявлении общества, опубликованном 31 мая 2018 года в издании "Урядовый курьер".

"С 1 сентября 2018 года ПАО "Укртелеком" прекращает предоставление устаревшей услуги связи по фиксированному телефону с помощью ручной коммутации - "Прямой телефон", которая потеряла свою актуальность и не пользуется спросом среди потребителей", - говорится в объявлении.

Подчеркивается, что ранее этой услугой пользовались абоненты - юридические лица.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров сообщил, что ведомство предложило Кабинету министров создать совместную группу по возвращению "Укртелекома" государству.