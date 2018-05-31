"Укртелеком" з вересня припинить надання застарілої послуги "Прямий телефон"

Раніше цією послугою користувалися абоненти - юридичні особи

Публічне акціонерне товариство (ПАТ) "Укртелеком" з 1 вересня 2018 року припиняє надання застарілої послуги зв'язку по фіксованому телефону за допомогою ручної комутації - "Прямий телефон". Про це сказано в офіційному оголошенні товариства, опублікованому 31 травня 2018 року у виданні "Урядовий кур'єр".

"З 1 вересня 2018 року ПАТ "Укртелеком" припиняє надання застарілої послуги зв'язку по фіксованому телефону за допомогою ручної комутації - "Прямий телефон", яка втратила свою актуальність і не користується попитом серед споживачів", - сказано в оголошенні.

Підкреслюється, що раніше цією послугою користувалися абоненти - юридичні особи.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна в.о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров повідомив, що відомство запропонувало Кабінету міністрів створити спільну групу з повернення "Укртелекому" державі.