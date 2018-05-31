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"Укртелеком" з вересня припинить надання застарілої послуги "Прямий телефон"

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 22:17
Ілюстративне фото (volyn.ukrtelecom.ua)
Ілюстративне фото (volyn.ukrtelecom.ua)

Раніше цією послугою користувалися абоненти - юридичні особи

Публічне акціонерне товариство (ПАТ) "Укртелеком" з 1 вересня 2018 року припиняє надання застарілої послуги зв'язку по фіксованому телефону за допомогою ручної комутації - "Прямий телефон". Про це сказано в офіційному оголошенні товариства, опублікованому 31 травня 2018 року  у виданні "Урядовий кур'єр".

"З 1 вересня 2018 року ПАТ "Укртелеком" припиняє надання застарілої послуги зв'язку по фіксованому телефону за допомогою ручної комутації - "Прямий телефон", яка втратила свою актуальність і не користується попитом серед споживачів", - сказано в оголошенні.

Підкреслюється, що раніше цією послугою користувалися  абоненти - юридичні особи.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна в.о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров повідомив, що відомство запропонувало Кабінету міністрів створити спільну групу з повернення "Укртелекому" державі.

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Теги публікації: Укртелеком, Связь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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