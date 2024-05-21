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"Укртелеком" інвестує 1 млрд грн в розвиток телекомунікацій у 2024 році

Фото: "Укртелеком" інвестує 1 млрд грн в розвиток телекомунікацій у 2024 році (24tv.ua)
Автор: Олександр Мороз

Компанія "Укртелеком" інвестувала понад один мільярд гривень у розвиток телекомунікацій за два роки повномасштабної війни і планує збільшити інвестиції ще на мільярд у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Упродовж 2022-2023 років "Укртелеком" інвестував понад 1 млрд гривень власних коштів на розвиток і модернізацію телекомунікаційної мережі та своєї IT-інфраструктури. 

Основні напрямки – удосконалення транспортної інфраструктури та ядра мережі з метою розширення їх пропускної здатності, гнучкості та захищеності від ворожих атак; модернізація мідної інфраструктури шляхом заміни її на сучасну оптичну, розбудова нових оптичних мереж доступу до сучасних телекомунікаційних сервісів.

За два роки повномасштабної війни прокладено майже 11 тисяч кілометрів волоконно-оптичного кабелю. Також значних капітальних вкладень потребувало придбання додаткового обладнання автономного енергопостачання для забезпечення безперебійності надання користувачам послуг енергонезалежного інтернету.

Також були спрямовані значні інвестиції в кібербезпеку для підтримки стійкості та захищеності інфраструктури: як IT-ландшафта, так і технологічної інфраструктури.

У час повномасштабної війни з’явилися нові напрямки капітальних інвестиції, пов'язані з необхідністю відновлення пошкоджених та зруйнованих ворогом вузлів зв'язку і лінійної інфраструктури.

"Укртелеком" й надалі продовжує розбудову нових оптичних мереж та  модернізацію мідної інфраструктури. У цьому році планується збільшення обсягів будівництва нових волоконно-оптичних ліній на 55% порівняно з попередніми періодами. Передбачено прокладання 8300 кілометрів оптичних мереж, що дозволить ще більшій кількості підприємств та українців користуватися сучасними телекомпослугами.

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Укртелеком