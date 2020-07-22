"Укртатнафта" пытается ограничить конкуренцию на рынке нефтепродуктов, - НАУ

"Укртатнафта", требующая введения спецпошлин на импорт нефтепродуктов, пытается ограничить конкуренцию на рынке.

Об этом заявила президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова.

"Любые искусственные ограничения имеют следствием повышение цен на нефтепродукты для конечных потребителей. Поскольку квоты будут определены, конкуренция будет ограничена. И все, кто в рамках своих квот поставляет нефтепродукты, могут диктовать для Украины любые условия", - сказала Привалова.

Нефтегазовая ассоциация категорически не поддерживает любые искусственные ограничения на рынке нефтепродуктов - ни квоты, ни пошлины.

По словам Приваловой, их введение приведет к повышению цен на топливо, в результате чего пострадают, прежде всего, аграрии, металлурги, перевозчики, а общие потери экономики составят около 11 млрд грн.

"Кроме того, увеличились бы в случае введения пошлин затраты бюджета на приобретения топлива для нужд медицины, полиции, Национальной гвардии, обороны и т.д. То есть, очень большая нагрузка на экономику. И, как следствие, с точки зрения повышенных размеров расходов для конечных потребителей стоимость топлива повлекла бы за собой увеличение себестоимости всех товаров народного потребления, которые изготавливаются на территории Украины", - добавила Привалова.

Напомним, "Укртатнафта" в обращении к и.о. министра энергетики Ольге Буславець выступила с предложением ввести специальные пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России с 1 августа 2020 на уровне 8,46%.

Ранее "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Укргаздобыча" обращались с совместным заявлением в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту якобы антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и требовали введения на них пошлин в размере 8,46%.

Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития решила не возбуждать антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину дизтоплива и сжиженного газа, то есть отказалась ввести пошлину.