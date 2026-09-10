В "Укрпорті" розвінчали міфи про "ставки" за судозаходи на Дунаї

"Укрпорт" виступив на підтримку Гурського

Асоціація, яка об’єднує державні та приватні порти, портових операторів та інші підприємства морської галузі, виступила на підтримку голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України Сергія Гурського.

В "Укрпорті" наголошують, що негативна ситуація навколо керівника Адміністрації судноплавства, якого в Асоціації називають високопрофесійним фахівцем морської справи, не відображає позицію всієї галузі. Там також заявили про підтримку Гурського у "захисті його професійної, громадської та особистої репутації й чесного імені".

Водночас в Асоціації вважають, що всі оприлюднені твердження щодо професійної діяльності Гурського мають бути об’єктивно та неупереджено перевірені компетентними органами у встановленому законом порядку, а висновки - ґрунтуватися виключно на належних фактах.

Щодо заяв про особисте життя керівника Адміністрації судноплавства в "Укрпорті" зазначили, що це "залишається на совісті заявників".

Окремо в "Укрпорті" прокоментували поширену інформацію про нібито існування на Дунаї "ставок" у розмірі 30-50 тис. доларів за судно. Там звернули увагу, що в публічних повідомленнях не уточнюється, про які саме платежі, послуги чи дії йдеться та на підставі яких фактів зроблено такі твердження.

"Станом на сьогодні Асоціація не має підтвердженої інформації про існування зазначених платежів і не отримувала відповідних звернень від своїх членів, які в існуючий ситуації із судозаходами в порти України перш за все зацікавлені в їх збільшенні", – йдеться у повідомленні.

Водночас в "Укрпорті" звернули увагу, що організація заходу судна до конкретного порту, визначення черговості його обробки та проведення вантажних операцій не належать до повноважень Адміністрації судноплавства. Тому, на думку Асоціації, пов’язування цих процесів із її керівником є необґрунтованим.

У профспілці також заступилися

У Профспілці робітників морського транспорту України також заступилися за очільника Адміністрації судноплавства Сергія Гурського, висловивши незгоду з практикою публічних звинувачень без наданих фактів та доказів.

В організації зазначили, шо будь-які звинувачення мають бути перевірені належним чином, а висновки, за словами представників Профспілки, – ґрунтуватися виключно на фактах та доказах.

"У таких питаннях мають працювати компетентні органи, а не публічні припущення. Водночас ми можемо оцінювати те, з чим безпосередньо стикаємося у своїй роботі. За останні місяці ми бачимо прагнення Адміністрації судноплавства до змін і більшої прозорості у сфері дипломування та обслуговування моряків", – говориться у зверненні.

Контекст

Звинувачення на адресу Сергія Гурського публічно озвучила народна депутатка Анна Скороход, яка фігурує в корупційній справі щодо спроби "продажу" санкцій РНБО.

Зокрема, у соцмережах депутатка говорила про нібито зростання "тіньової такси" за місце в черзі на вхід судна на Дунай, підвищення вартості сертифікатів для моряків, а також можливе використання службових відряджень у приватних цілях.

Після цих заяв Кабінет Міністрів України порушив дисциплінарне провадження щодо Гурського та тимчасово відсторонив його від виконання обов’язків.

Сам Гурський заявив про готовність пройти перевірку та сам попросив про відсторонення на час розслідування, наголосивши, що йому “немає чого приховувати”.

Результати дисциплінарного провадження Комісія з питань вищого корпусу державної служби має подати до 23 жовтня 2026 року.