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"Укрпочта" повышает тарифы: сколько придется платить за доставку

Новина українською →
Киев, Четверг 30 июня 2022 13:09
"Укрпочта" повышает тарифы: сколько придется платить за доставку Фото: вывеска "Укрпочты" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрпочта" с пятницы, 1 июля, повышает стоимость доставки посылок. Пересмотр тарифов вызван увеличением логистических расходов на доставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Пересмотр тарифов вызван прежде всего увеличением логистических расходов на доставку. Однако даже после пересмотра стоимости тарифы "Укрпошты" остаются более низкими по сравнению с конкурентами", - говорится в сообщении.

Сообщается, что дооставки в пределах Украины подорожают в среднем на 14%, а в пределах области – на 13%.

Так, отправка весом до 1 кг в пределах Украины, которая раньше стоила 31 грн, после пересмотра тарифов будет стоить 35 грн, а доставка посылки весом до 15 кг – 75 грн по сравнению с 65 грн до просмотра тарифов.

Цена на услугу "Укрпочта Экспресс" в среднем вырастет на 14% для пересылки в пределах области и на 16% - в пределах Украины. Если раньше посылка до 1 кг по Украине обходилась в 39 грн, то с 1 июля будет стоить 45 грн.

Кроме того, на 14% вырастет стоимость услуги "Документы". При этом стоимость международных отправлений остается неизменной.

Напомним, "Укрпочта" 28 июня запустила продажу марок "Украинская мечта" тиражом 3 миллиона экземпляров.

Также сообщалось, что AliExpress возобновляет доставку через "Укрпочту".

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