"Укрпочта" повышает тарифы: сколько придется платить за доставку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Пересмотр тарифов вызван прежде всего увеличением логистических расходов на доставку. Однако даже после пересмотра стоимости тарифы "Укрпошты" остаются более низкими по сравнению с конкурентами", - говорится в сообщении.

Сообщается, что дооставки в пределах Украины подорожают в среднем на 14%, а в пределах области – на 13%.

Так, отправка весом до 1 кг в пределах Украины, которая раньше стоила 31 грн, после пересмотра тарифов будет стоить 35 грн, а доставка посылки весом до 15 кг – 75 грн по сравнению с 65 грн до просмотра тарифов.

Цена на услугу "Укрпочта Экспресс" в среднем вырастет на 14% для пересылки в пределах области и на 16% - в пределах Украины. Если раньше посылка до 1 кг по Украине обходилась в 39 грн, то с 1 июля будет стоить 45 грн.