Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко

Виталий Кличко сумел отвоевать свою третью каденцию на посту киевского мэра. Результат в 50,52% в октябре прошлого года позволил ему победить сразу в первом туре выборов городского главы столицы. Его партия УДАР финишировала в местной гонке второй. Но благодаря незначительному отрыву от первого места и способностью находить подход ко всем заинтересованным сторонам Кличко удалось наладить контролируемую работу в Киевсовете.

Последние соцопросы, проведенные группой "Рейтинг", показывают, что по уровню доверия он уступает только президенту Владимиру Зеленскому. Столичный градоначальник пользуется расположением 33% респондентов, тогда как не доверяют ему – 54%. В пределах Киева по этому показателю он обошел Зеленского, получив 56%, следует из апрельского исследования "Рейтинга".

Все эти события и цифры явно укрепили уверенность Кличко в собственных политических перспективах. В январе он заявил, что ведет переговоры о закупке для киевлян вакцины от COVID-19, которые во всем мире пока идут только на уровне центральной государственной власти. В апреле, на фоне удручающей статистики по заболеваемости в стране, Кличко призвал Кабмин ввести общенациональный локдаун, на что получил ультимативный отпор от премьер-министра.

Команде Зеленского такая активность мэра не по душе. Один из давно припрятанных вариантов, как приструнить оппонента – лишить Кличко полномочий главы Киевской городской госадминистрации (КГГА). В команде мэра считают, что к напряжению между ним и Банковой приложили руку политические "игроки" извне.

Позиционная война

КГГА – исполнительный орган Киевсовета. Его главой почти всегда становился избранный жителями мэр города. По закону, президент назначает его на срок своих полномочий по представлению Кабинета министров. Именно к этой норме апеллировала новая власть летом 2019 года. Тогда бывший глава Офиса президента Андрей Богдан предпринял несколько попыток выбить Кличко из кресла главы КГГА.

Параллельно в парламенте депутаты готовили новый закон о столице. Он должен разграничить должности и полномочия городского главы и главы киевской администрации. Согласно этому закону, мэр остается с очень урезанными полномочиями и получает в придачу "контролера", назначенного президентом.

Но той же осенью конфликт между Банковой и Кличко внезапно затих. Несколько собеседников из разных лагерей говорили РБК-Украина, что основную роль в "мировой" сыграл Андрей Ермак, который на то время был помощником президента, но уже наращивал аппаратный и политический вес.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Фото: president.gov.ua)

Во время распределения должностей в Киевсовете Кличко удалось сгладить острые углы, в которые он мог упереться, выбрав не того партнера. По одну сторону была крупнейшая фракция "Евросолидарности", которая открыто предлагала мэру коалицию. По другую – "Слуга народа", которую бы такой союз вряд ли устроил. Кличко смог успешно пролавировать под предлогом, что ради города готов работать со всеми. Примерно по такому же принципу "дружбы со всеми" разделили и ключевые должности в совете.

Напряжение между Банковой и Кличко снова начало нарастать с февраля. Тогда замглавы ОП Кирилл Тимошенко предложил передать столичный долгострой – Подольско-Воскресенский мост – на баланс Укравтодора, "если местная власть только обещает, просит деньги у государства и ничего не делает". В ответ Кличко призвал Укравтодор "не заниматься манипуляциями и публичными заявлениями, а наконец достроить и ввести в эксплуатацию хотя бы Дарницкий мост".

Дальше в ОП раскритиковали киевского мэра за плохо организованную выдачу спецпропусков на общественный транспорт. В ответ Кличко, которому и без того приходилось гасить негатив из-за локдауна в столице, подхватил разговоры о возможном введении комендантского часа. Дальше появилось заявление от имени Ассоциации городов Украины, которую он возглавляет, по поводу концентрации войск Российской Федерации на границах Украины.

Также киевский градоначальник призвал Кабмин ввести общенациональный локдаун, припомнив о критической статистике и провале массовой вакцинации. На это премьер-министр ответил резким отказом, намекнув на возможность лишить Кличко функций главы КГГА.

"Если у мэра Киева, который также является председателем городской администрации, другое мнение... И он считает, что одновременно полномочий городского головы и главы КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID в столице, тогда можем вместе обратиться к президенту с предложением о назначении нового главы КГГА", – сказал Денис Шмыгаль.

Кличко расценил этот ответ как угрозу.

"Хочу напомнить: меня могут уволить киевляне, которые избрали меня мэром, согласно закону о местном самоуправлении. Если таким образом мы будем лечить и бороться с пандемией, это печально", – ответил столичный градоначальник.

В окружении мэра подозревают, что текст публикации Шмыгаля был надиктован из Банковой и что к его публичному выпаду может быть причастен Кирилл Тимошенко.

"Все видится так, что именно он нагнетает эту историю. Это просматривается и по связанным с ним телеграмм-каналам. Они постоянно подхватывают, что якобы Кличко метит в президенты. Нет, сейчас он занимается своей работой", – сказал один из источников.

В Офисе президента отмечают, что совмещение Кличко двух должностей значительно усиливает его возможности. Но есть вопросы к тому, как он использует их в интересах города, говорит советник главы ОП Михаил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Он считает странным, что в последнее время Кличко стал уделять много внимания глобальным политическим вопросам, которые не имеют отношения к его компетенции. А потому, по словам Подоляка, представителям центральной власти приходится постоянно напоминать мэру, что нужно эффективно использовать все законные возможности, которые дает ему совмещение позиций.

"Функционирование общественного транспорта, логика транспортных потоков в городе, развитие городской инфраструктуры, вопрос проблемных застроек, чистота улиц и, главное, защита киевлян от распространения ковида – все это требует гораздо большего внимания, чем, как видим, остается у господина мэра после выступлений на общие темы", – сказал РБК-Украина советник главы Офиса президента.

Гарантии небезопасности

Догадки о готовящихся планах ОП сместить Кличко подогрела новость о том, что Конституционный суд рассматривает вопрос законности увольнения мэра с должности главы Киевской городской госадминистрации. Представитель Верховной рады в КСУ, народный депутат Ольга Совгиря объяснила, что никакой сенсации в этом нет. По ее словам, это дело рассматривается уже давно.

"Сейчас оно рассматривается в закрытом режиме Большой палатой. Это значит, что когда суд заслушал доводы участников производства, он идет обсуждать эти доводы в закрытом заседании. Сколько по времени это будет длиться – сложно спрогнозировать. Бывает по-разному: иногда месяц, иногда год, иногда пять лет. То, что это дело появилось на закрытом заседании, абсолютно не значит, что скоро следует ожидать решение", – сказала изданию Совгиря.

Это представление было подано в суд в конце августа 2019 года как раз на фоне обострения отношений между Кличко и Банковой. Документ направили больше 50 нардепов прошлого созыва из БПП, "Народного фронта" и Радикальной партии Ляшко. Положительный ответ КСУ мог бы стать щитом для мэра от нападок со стороны Офиса.

Политолог Владимир Фесенко полагает, что пытаться снять Кличко с поста главы КГГА можно было сразу после местных выборов. Хотя и тогда такие действия могли бы вызвать политический диссонанс, учитывая его результат в мэрской гонке, отметил эксперт.

"А как сейчас подать это в случае назначения на эту должность другого человека? Так или иначе, это приведет к конфликту с городским главой. Я не думаю, что сейчас есть смысл заводить такие конфликты Офису президента – не стоит сейчас начинать воевать со всеми, это было бы большой ошибкой", – предположил политолог.

Политолог Владимир Фесенко (фото: seetarget.com.ua)

В политических и юридических кругах по-прежнему продолжаются споры о том, насколько законно смещать мэра с поста главы КГГА. И большая часть экспертов считает, что без изменений в законодательстве этого делать нельзя.

"Сегодня его нельзя уволить, потому что в законе про столицу эта должность объединена с должностью киевского городского главы. Конституция не дает прямой ответ, она ссылается на закон – в нем определяются особенности. Поэтому нужно внести изменения в закон, разделить посты главы КГГА и городского главы, и тогда все встанет на свои места. Но они же не хотят это сделать уже какой год, потому сейчас он просто сам за собой присматривает", – объяснил изданию глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

Перед местными выборами в "Слуге народа" вспомнили о законе про столицу, который застрял в парламенте между первым и вторым чтением. Правда, не под запись в команде Зеленского скептически оценивали шансы на его принятия. Во-первых, из-за множества поступивших поправок к документу. Во-вторых, из-за категоричной позиции нескольких фракций. С тех пор ситуация не сдвинулась с мертвой точки, уточнил один из источников в монобольшинстве. И наверняка не в последнюю очередь из-за нежелания Банковой форсировать этот вопрос.

Один из собеседников в команде президента объяснил: после выборов у Кличко состоялась встреча с руководством Офиса, во время которой ему дали, по сути, "карт-бланш" на улучшение ситуации в столице. Но спустя месяцы он начал делать выпады в сторону власти, которые в ОП трактуют как начальную фазу подготовки к президентским выборам, отметил источник.

Об этих амбициях Кличко в политических кулуарах ходят разговоры уже месяцами. Успешный результат в октябре мог лишь укрепить его в этих планах. Но несколько соратников мэра уверяют, что о президентских выборах он сейчас не думает и не ведет никакой избирательной кампании.

"Офис считает, что Виталий Кличко уже сейчас принял для себя решение идти в президенты. У них появилось опасение, которое под собой не имеет никакой почвы. Он сейчас даже не думает в этом направлении. Через три года можно будет смотреть и решать", – говорит один из собеседников в команде мэра.

Он полагает, что именно слухи по поводу возможных президентских амбиций Кличко стали причиной последних нападок со стороны Офиса. По мнению собеседника, эти разговоры насаждаются целенаправленно, чтобы рассорить его с Банковой. И главным выгодополучателем от этого клинча может стать "Европейская солидарность", считает источник.

"Эту мысль очень активно продвигает Петр Порошенко и его команда, через медиа, телеграм-каналы. У Порошенко рассчитывают, что если Кличко окончательно рассорится с Банковой, тогда ему не останется другого пути, кроме как объединяться с ним и "Европейской солидарностью". Таким образом они стравливают Кличко и Банковую", – говорит источник.

Мэр Киева Виталий Кличко (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Представители штаба ЕС в разговоре с изданием раньше неоднократно допускали возможность переговоров об объединении с УДАРом перед следующими парламентскими выборами. Но никаких опасений насчет соперничества с Кличко за президентство они не выказывали.

В команде столичного мэра союз с "Евросолидарностью" оценивают как маловероятный. При этом его соратники не исключают, что УДАР будет участвовать в следующей парламентской кампании. Для этого штаб партии сейчас активно работает над ее перезапуском.

"Если в команде президента считают, что увольнение Кличко нейтрализует его в перспективе как потенциального участника президентских выборов – то до выборов еще три года. И то, что будет происходить в 2021 году, никоим образом не повлияет на ход избирательной кампании в 2024 году. Поэтому с точки зрения логики будущих президентских выборов в этом нет никакого смысла", – объяснил Фесенко.

В окружении мэра утверждают, что никаких сигналов о его скорой отставке с должности руководителя КГГА к ним пока не поступало. Собеседники в команде Зеленского подтверждают, что планов лишать Кличко поста главы госадминистрации в ближайшее время нет.

Но при этом у центральной власти накопилось немало претензий – к мэру, его окружению и работе некоторых коммунальных предприятий. Расследованием этих вопросов сейчас занимаются правоохранительные органы, сказал один из собеседников. По его словам, как только они представят результаты своей работы – тогда возможны и кардинальные кадровые решения в столице.

Даже если Кличко и не прочь баллотироваться в президенты на следующих выборах, начинать кампанию сейчас слишком рискованно и чревато фальшстартом. В политической истории страны есть немало примеров, когда политики, стартовавшие первыми, затем финишировали аутсайдерами.

Социологи пока также не спешат включать Кличко в электоральные президентские опросы. Раньше директор группы "Рейтинг" Алексей Антипович в разговоре с изданием объяснял: показатель доверия к политику только частично отражает примерный потолок его рейтинга.

Если сейчас киевскому мэру полностью доверяет около 8% и скорее доверяет 25%, то к 8 нужно прибавить примерно 12-13. В районе 20% – это сейчас электоральный потолок Кличко. Эффективная работа на посту мэра может стать удобным трамплином для наращивания этих цифр.