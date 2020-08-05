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"Укроборонпром" потерял в Пакистане контрактов на 15 млн долл., обвиняют замглавы концерна

Киев, Среда 05 августа 2020 14:07
"Укроборонпром" потерял в Пакистане контрактов на 15 млн долл., обвиняют замглавы концерна
Фото: "Укроборнпром" (ukroboronprom.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Причиной аннулирования тендеров стали "непрофессиональные и деструктивные" действия руководства "Укрспецэкспорта"

Госконцерн "Укроборонпром" потерял контракт на поставку вооружений Пакистану из-за участия в тендере компании, которая может быть аффилирована с замглавы концерна Михаилом Морозовым.

Об этом говорится в расследовании "Цензор.нет".

Как отмечает издание, весной 2020 года главное управление закупок сухопутных войск Пакистана объявило тендеры на поставку запчастей для ремонта танков Т-80УД и моторно-трансмиссионных установок танков "Аль-Халид" на общую сумму $36 млн.

"Укрспецэкспорт", которая входит в концерн "Укроборнпрома" стала победителем по ряду позиций, сумма контрактов составила $15 млн.

5 июня на сайте Организации по контролю публичных закупок Пакистана было опубликовано объявление об аннулировании результатов и повторных торгах.

Причиной аннулирования тендеров, пишет "цензор.Нет", стали "непрофессиональные и деструктивные" действия руководства "Укрспецэкспорта".

Отмечается, что "Укрспецэкспорт" не принимала участие в армейских тендерах напрямую, для этого украинская сторона передала сделку компании-посреднику Raviana Pakistan Private Limited.

По данным "Цензор.Нет", Raviana Consultancy Limited и ее пакистанское подразделение якобы аффилировано с замглавы "Укроборонпрома" по маркетингу и сбыту Михаилом Морозовым и его бизнес-партнером Мохаммадом Захуром. Эти компании получили эксклюзивные права представлять интересы ГК "Укрспецэкспорт" на пакистанском рынке с января 2020 года.

Напомним, в 2014 году Raviana внесли в "черные списки" "Укроборонпрома" с аннулированием всех доверенностей и запретом на работу с ней, однако в 2020 году компания снова оказалась на тендерном рынке.

Касательно контрактов на поставку вооружений Пакистану, по данным издания, Raviana от лица украинской компании предложила условия, противоречащие украинскому законодательству, от чего бронетанковые заводы отказались их выполнять. Из-за срыва договоренностей главное управление закупок СВ Пакистана отстранило Raviana от всех будущих тендеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Айварас Абрамавичус не исключает, что вскоре может покинуть пост главы "Укроборонпрома". Однако новая команда останется работать, сообщил Абромавичус по итогам встречи в Офисе президента.

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