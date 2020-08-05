"Укроборонпром" втратив у Пакистані контрактів на 15 млн дол., звинувачують замголови концерну

Фото: "Укроборнпром" (ukroboronprom.com.ua)

Причиною анулювання тендерів стали "непрофесійні та деструктивні" дії керівництва "Укрспецекспорту"

Держконцерн "Укроборонпром" втратив контракт на поставку озброєнь Пакистану через участь в тендері компанії, яка може бути афілійована із заступником глави концерну Михайлом Морозовим.

Про це йдеться в розслідуванні "Цензор.нет".

Як зазначає видання, навесні 2020 року головне управління закупівель сухопутних військ Пакистану оголосило тендери на поставку запчастин для ремонту танків Т-80УД і моторно-трансмісійних установок танків "Аль-Халід" на загальну суму $ 36 млн.

"Укрспецекспорт", яка входить в концерн "Укроборнпрома" стала переможцем по ряду позицій, сума контрактів склала $15 млн.

5 червня на сайті Організації з контролю державних закупівель Пакистану було опубліковано оголошення про анулювання результатів і повторних торгах.

Причиною анулювання тендерів, пише "Цензор.нет", стали "непрофесійні та деструктивні" дії керівництва "Укрспецекспорту".

Відзначається, що "Укрспецекспорт" не брала участі в армійських тендерах безпосередньо, для цього українська сторона передала угоду компанії-посереднику Raviana Pakistan Private Limited.

За даними "Цензор.Нет", Raviana Consultancy Limited і її пакистанський підрозділ нібито афілійована із заступником глави "Укроборонпрому" з маркетингу та збуту Михайлом Морозовим і його бізнес-партнером Мохаммадом Захуром. Ці компанії отримали ексклюзивні права представляти інтереси ГК "Укрспецекспорт" на пакистанському ринку з січня 2020 року.

Нагадаємо, у 2014 році Raviana внесли в "чорні списки" "Укроборонпрому" з анулюванням всіх довіреностей і забороною на роботу з нею, однак у 2020 році компанія знову опинилася на тендерному ринку.

Відносно контрактів на поставку озброєнь Пакистану, за даними видання, Raviana від імені української компанії запропонувала умови, що суперечать українському законодавству, від чого бронетанкові заводи відмовилися їх виконувати. Через зрив домовленостей головне управління закупівель СВ Пакистану відсторонив Raviana від всіх майбутніх тендерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Айварас Абрамавічус не виключає, що незабаром може покинути пост глави "Укроборонпрому". Однак нова команда залишиться працювати, повідомив Абромавічус за підсумками зустрічі в Офісі президента.