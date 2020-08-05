ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Укроборонпром" втратив у Пакистані контрактів на 15 млн дол., звинувачують замголови концерну

Київ, Середа 05 серпня 2020 14:07
"Укроборонпром" втратив у Пакистані контрактів на 15 млн дол., звинувачують замголови концерну
Фото: "Укроборнпром" (ukroboronprom.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Причиною анулювання тендерів стали "непрофесійні та деструктивні" дії керівництва "Укрспецекспорту"

Держконцерн "Укроборонпром" втратив контракт на поставку озброєнь Пакистану через участь в тендері компанії, яка може бути афілійована із заступником глави концерну Михайлом Морозовим.

Про це йдеться в розслідуванні "Цензор.нет".

Як зазначає видання, навесні 2020 року головне управління закупівель сухопутних військ Пакистану оголосило тендери на поставку запчастин для ремонту танків Т-80УД і моторно-трансмісійних установок танків "Аль-Халід" на загальну суму $ 36 млн.

"Укрспецекспорт", яка входить в концерн "Укроборнпрома" стала переможцем по ряду позицій, сума контрактів склала $15 млн.

5 червня на сайті Організації з контролю державних закупівель Пакистану було опубліковано оголошення про анулювання результатів і повторних торгах.

Причиною анулювання тендерів, пише "Цензор.нет", стали "непрофесійні та деструктивні" дії керівництва "Укрспецекспорту".

Відзначається, що "Укрспецекспорт" не брала участі в армійських тендерах безпосередньо, для цього українська сторона передала угоду компанії-посереднику Raviana Pakistan Private Limited.

За даними "Цензор.Нет", Raviana Consultancy Limited і її пакистанський підрозділ нібито афілійована із заступником глави "Укроборонпрому" з маркетингу та збуту Михайлом Морозовим і його бізнес-партнером Мохаммадом Захуром. Ці компанії отримали ексклюзивні права представляти інтереси ГК "Укрспецекспорт" на пакистанському ринку з січня 2020 року.

Нагадаємо, у 2014 році Raviana внесли в "чорні списки" "Укроборонпрому" з анулюванням всіх довіреностей і забороною на роботу з нею, однак у 2020 році компанія знову опинилася на тендерному ринку.

Відносно контрактів на поставку озброєнь Пакистану, за даними видання, Raviana від імені української компанії запропонувала умови, що суперечать українському законодавству, від чого бронетанкові заводи відмовилися їх виконувати. Через зрив домовленостей головне управління закупівель СВ Пакистану відсторонив Raviana від всіх майбутніх тендерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Айварас Абрамавічус не виключає, що незабаром може покинути пост глави "Укроборонпрому". Однак нова команда залишиться працювати, повідомив Абромавічус за підсумками зустрічі в Офісі президента.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України УкроборонпромтендерПакистан
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся