"Укроборонпром" планирует расширить экспорт вооружения в Южную Америку

ГК "Укроборонпром" планирует расширить экспорт вооружения в страны Южной Америки на фоне американских санкций против России за ее вмешательство в военный конфликт в Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу концерна.

"Украина имеет уникальный шанс закрепиться на рынке вооружений и военных технологий Южной Америки. Введение санкций США против РФ за вмешательство в конфликт в Венесуэле заставляет страны региона искать альтернативу российским производителям", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "Укроборонпроме" планируют наладить сотрудничество со странами Южной Америки, поставляя туда технику, вооружение и авиационные технологии. Также Украина планирует принять участие в модернизации самолетов Ан-32, состоящих на вооружении Перу, вертолетов "Ми" и артиллерийских систем.

Напомним, ранее Министерство финансов США ввело санкции против РФ, в частности в отношении спецотряда "Терек" Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона "Север" Руслана Геремеева в рамках "закона Магнитского".