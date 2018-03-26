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"Укроборонпром" переходит на поставки танков "Оплот" украинской армии

НовостиОбщество    26.03.2018 - 15:23
Фото: танк "Оплот" (ukroboronprom.com.ua)
Фото: танк "Оплот" (ukroboronprom.com.ua)

Украина завершила производство "Оплотов" для Таиланда

Государственный концерн "Укроборонпром" переходит на поставки танков "Оплот" украинской армии после выполнения контракта на поставку в Таиланд. Об этом заявил глава концерна Павел Букин, передает пресс-служба "Укроборонпрома".

Сообщается, что крайне партия "Оплотов" успешно прошла испытания и в ближайшее время будет направлена в Таиланд. По словам Букина, реализация "тайского контракта" позволила получить валютные поступления и загрузить производственные мощности предприятий концерна.

"С завершением экспортного контракта с Таиландом концерн настраивается на производство танков для ВСУ. БМ "Оплот", принятый на вооружение еще в 2009 году, требует обновления некоторых комплектующих", - отметил он.

Он также заявил о готовности интегрировать в "Оплот" новые технологии, разработанные с учетом боевого опыта. Речь идет о передовом цифровом оснащении, в частности, прицельном комплексе и системе управления огнем.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что ВСУ получат танки "Оплот" до конца 2018 года.

 

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Теги публикации: Вооруженные силы Украины, Укроборонпром, танки, Оплот  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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