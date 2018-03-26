Україна завершила виробництво "Оплотів" для Таїланду

Державний концерн "Укроборонпром" переходить на постачання танків "Оплот" українській армії після виконання контракту на поставку до Таїланду. Про це заявив глава концерну Павло Букін, передає прес-служба "Укроборонпрома".

Повідомляється, що остання партія "Оплотів" успішно пройшла випробування і найближчим часом буде направлена до Таїланду. За словами Букіна, реалізація "тайського контракту" дозволила отримати валютні надходження і завантажити виробничі потужності підприємств концерну.

"З завершенням експортного контракту з Таїландом концерн налаштовується на виробництво танків для ЗСУ. БМ "Оплот", прийнятий на озброєння ще в 2009 році, вимагає оновлення деяких комплектуючих", - зазначив він.

Він також заявив про готовність інтегрувати до "Оплоту" нові технології, розроблені з урахуванням бойового досвіду. Мова йде про передове цифрове обладнання, зокрема, прицільний комплекс та систему управління вогнем.

Нагадаємо, раніше начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що ЗСУ отримають танки "Оплот" до кінця 2018 року.