Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Укроборонпром" переходить на постачання танків "Оплот" українській армії

НовиниСуспільство    26.03.2018 - 15:23
Фото: танк "Оплот" (ukroboronprom.com.ua)
Фото: танк "Оплот" (ukroboronprom.com.ua)

Україна завершила виробництво "Оплотів" для Таїланду

Державний концерн "Укроборонпром" переходить на постачання танків "Оплот" українській армії після виконання контракту на поставку до Таїланду. Про це заявив глава концерну Павло Букін, передає прес-служба "Укроборонпрома".

Повідомляється, що остання партія "Оплотів" успішно пройшла випробування і найближчим часом буде направлена до Таїланду. За словами Букіна, реалізація "тайського контракту" дозволила отримати валютні надходження і завантажити виробничі потужності підприємств концерну.

"З завершенням експортного контракту з Таїландом концерн налаштовується на виробництво танків для ЗСУ. БМ "Оплот", прийнятий на озброєння ще в 2009 році, вимагає оновлення деяких комплектуючих", - зазначив він.

Він також заявив про готовність інтегрувати до "Оплоту" нові технології, розроблені з урахуванням бойового досвіду. Мова йде про передове цифрове обладнання, зокрема, прицільний комплекс та систему управління вогнем.

Нагадаємо, раніше начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що ЗСУ отримають танки "Оплот" до кінця 2018 року.

 

Директора харківського заводу "Укроборонпрому" затримали під час спроби підкупу прокурора
Теги публікації: Збройні сили України, Укроборонпром, танки, Оплот  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далі буде самосуд": юрист розповіла, чому влада покриває школяра- "нелюда"
Футболісти називають його другим татом: помер відомий український тренер
Експерти розповіли, в яких містах України живеться найкраще
"Нехай і моя частка там буде": 92-річна пенсіонерка стала Почесним волонтером України
On Top