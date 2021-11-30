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"Укроборонпром" модернизировал командирский танк. Он успешно прошел испытания

Автор: Ольга Белей

Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", впервые провело глубокую модернизацию командирского танка Т-64БВК. Обновленная техника успешно прошла типовые испытания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпром".

"Специалисты предприятия установили на машине современные приборы наблюдения, в частности, тепловизионные, телевизионную систему наблюдения за окружающим пространством задней полусферы, новейшую аппаратуру спутниковой навигации и командирскую башню с пулеметом НСВТ калибра 12,7 мм. Были заменены и приборы освещения, радиостанция, аппаратура внутренней связи и коммутации, передние щитки", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что обновленный танк получил дополнительный фильтр грубой очистки топливной системы подогревателя котла, еще одну камеру наблюдения для командира с дальностью обнаружения до 2000 м, усиленную защиту пулемета НСВТ и топливных баков, зеркала заднего вида, передние резинометаллические экраны и ряд других усовершенствований.

В ведомстве отмечают, что подобные работы проводят с целой партией танков Т-64БВ.

"Наша главная задача - обеспечивать украинских армейцев надежной и обновленной боевой техникой, отвечающей условиям ведения современного боя", - отметил директор предприятия Герман Сметанин.

Напомним, 2 ноября "Укроборонпром" презентовал боеприпас для подствольного гранатомета ВОГ-17В украинского производства. Разработка продолжалась около двух лет.

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Укроборонпром