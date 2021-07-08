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Минрегион, "Укроборонпром" и Черкасская ОГА создадут Центр развития креативной экономики

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Украина, Четверг 08 июля 2021 16:55
Минрегион, "Укроборонпром" и Черкасская ОГА создадут Центр развития креативной экономики Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев (minregion.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Министерство развития громад и территорий Украины, государственный концерн "Укроборонпром" и Черкасская ОГА подписали меморандум о сотрудничестве. В его рамках будет создан Центр развития креативной экономики в Черкасской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минрегиона Алексея Чернышева в четверг, 8 июля.

"В прошлом году правительство утвердило и прияло стратегию регионального развития на следующих семь лет… Эта стратегия предусматривает, в том числе, и создание центров креативной экономики, которые, прежде всего, будут обеспечивать обучение в сферах IT, предпринимательства, развития так называемых soft skills, представят доступ к экспертизе проектов, возможного финансирования, микропроизводства, будут созданы лаборатории, возможности для коворкинга, а также обучения и нетворкирга", - сказал министр Алексей Чернышев на пресс-конференции по случаю подписания меморандума.

Глобальная цель создания таких центров, по его словам, состоит в необходимости усилить экономическую мощность регионов. Он отметил, что в связи с этим государство участвует в финансировании трех пилотных проектов по созданию центров развития креативной экономики, первый из которых будет находиться в Кривом Роге, второй - в Черкасской области, а третьею локацию планируют определить вскоре, и вероятно всего, в восточной Украине.

Минрегион, &quot;Укроборонпром&quot; и Черкасская ОГА создадут Центр развития креативной экономики

Кроме того, Алексей Чернышев объяснил, что общий бюджет, предусмотренный на реализацию каждого из этих проектов, "находится в пределах 150-180 млн грн", и это деньги, которые будут инвестированы "в реконструкцию, строительство, оборудование и запуск таких объектов", который запланирован на 2022 год.

Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев уточнил, что деятельность Центра развития креативной экономики в Черкасской области будет также направлена на инновации в оборонно-промышленном комплексе. Вместе с тем он проинформировал, что этот центр создадут на базе и в тех помещениях госпредприятия "Фотопрылад", которые не использовались более 20 лет и будут переданы Черкасской обладминистрации.

Глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко в свою очередь убежден, что создание центров креативной экономики поможет молодым предпринимателям привлекать иностранные гранты для развития их собственного дела.

Напомним, ранее сообщалось, чтоМинрегион подписал меморандум между министерством, ГИАГ и НАБУ.

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Министерство регионального развития и строительства Укроборонпром меморандум Алексей Чернышов
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